[BON PLAN] – Profitez de l’expérience musicale ultime avec les écouteurs Beoplay EX

Découvrez une nouvelle dimension de plaisir musical avec les écouteurs Bluetooth Beoplay EX de Bang & Olufsen. Ces bijoux offrent une réduction active du bruit, une qualité sonore exceptionnelle et un confort inégalé. Obtenez le tout à un prix exceptionnellement réduit grâce à une promotion exclusive !

Une affaire à ne pas louper

Ne laissez pas filer cette opportunité ! Profitez dès maintenant d’une réduction de 16% sur les écouteurs Bluetooth Beoplay EX, soit une économie de 56 euros sur le prix initial de 355,43 euros.

Avec la modalité de paiement en 4 fois sans frais, vous pouvez obtenir ces écouteurs haut de gamme pour seulement 74,75 euros par versement. Offrez-vous une expérience musicale inégalée avec les Beoplay EX et laissez-vous transporter par la magie du son Bang & Olufsen !

Qu’est-ce que les Beoplay EX ont de si spécial ?

Un son bouleversant et une réduction de bruit dynamique

Laissez-vous emporter par une acoustique ciselée qui vous procure une musique bouleversante, où que vous soyez. Avec la réduction active et dynamique du bruit, isolez-vous de votre environnement et plongez-vous pleinement dans votre musique préférée, même dans les environnements les plus bruyants.

Confort et liberté d’écoute garantis

Les Beoplay EX sont conçus pour offrir un confort exceptionnel et une liberté d’écoute totale. Légers et ergonomiques, ils sont adaptés à toutes les oreilles et peuvent être portés toute la journée sans aucune gêne. Connectez-vous instantanément à votre musique et déplacez-vous en toute liberté grâce à la technologie Bluetooth avancée.

Des fonctionnalités avancées pour une expérience exceptionnelle

Profitez d’un contrôle intuitif grâce aux commandes tactiles. Vivez également une expérience d’écoute sans faille avec une faible latence et une qualité sonore haute résolution. Les six microphones omnidirectionnels garantissent des appels clairs et limpides, tandis que la technologie Adjustable Own Voice assure une voix parfaitement équilibrée à chaque appel.

Robustesse et autonomie pour tous vos déplacements

Avec une structure de classe IP57, les Beoplay EX sont résistants à l’eau et à la poussière, parfaits pour toutes vos aventures. La station de charge en aluminium légère assure une autonomie prolongée. Ce qui vous permet de profiter de jusqu’à 28 heures d’écoute avec une seule charge. De plus, la recharge rapide vous offre jusqu’à 2 heures d’autonomie en seulement 20 minutes.

