Avengers : Pourquoi il faut attendre la Phase 6 du MCU pour un rassemblement ?

Avec l’annonce des deux prochains Avengers au ComicCon de San Diego, il semble de plus en plus certain que les Avengers ne reviendraient pas avant la Phase 6 du MCU.

Au cours des trois premières phases de sa mission de narration de plusieurs décennies, les films de Marvel Studio ont suivi un rythme assez prévisible. Chaque nouvelle phase comporte une poignée de films individuels mettant en vedette des personnages comme Iron Man, Captain America, Thor… Finalement, tout cela devrait aboutir à un film d’équipe Avengers.

La fin d’une tradition chez MCU

Marvel’s Avengers a clôturé la fin de la phase 1. Avengers : L’ère d’Ultron clôture la phase 2 et la phase 3 a accueilli l’épopée Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Cette tradition des Avengers prend fin avec la phase 4, qui devrait se conclure avec la suite de Black Panther : Wakanda Forever en novembre.

Il semble en effet que l’univers cinématographique Marvel est toujours en convalescence après que Thanos ait anéanti la moitié de l’univers. Les Avengers ont certainement besoin d’une pause qui, heureusement, touche à sa fin. Kevin Feige a en effet révélé qu’Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars concluront la phase 6. Ils débarqueront en salle en mai 2025 et en novembre 2025.

Feige a glissé l’annonce vers la fin de la présentation de Marvel, après avoir révélé l’intégralité de la phase 5 du studio. Voici l’annonce en question :

On n’a pas encore eu tous les détails sur la Phase 6 qui se terminera avec les deux films Avengers susmentionnés. Les phases 4 à 6 constitueront « The Multiverse Saga ».

Marvel Studios welcomes you to The Multiverse Saga. pic.twitter.com/HC1b747YPl — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Les faits empêchant le retour des Avengers avant la phase 6

Déterminer qui est un Avenger est actuellement déjà une tâche ardue pour le MCU. La liste actuelle de ces superhéros est en effet assez confuse. Les Avengers ne sont plus la seule équipe de super-héros sur le bloc au sein du MCU. De plus, les possibilités de narration dans le MCU ont pris des proportions très larges.

Nous sommes encore loin d’avoir une gamme logique et cohérente d’Avengers prête à être lancée. Il faut qu’il y ait un consensus sur qui sont les membres de l’équipe Avengers. Toutes ces questions nous poussent à l’évidence même. Il est fort possible que les Avengers ne se réunissent pas avant la fin de la phase 6.