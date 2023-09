Assurance trottinette électrique : réglementation, tarifs et procédures

Souscrire une assurance pour votre trottinette électrique est une étape incontournable pour respecter la loi et vous protéger en cas d’accident. Prenez le temps de comparer les tarifs et les garanties pour trouver le meilleur contrat qui correspond à vos besoins.

Depuis son avènement dans les années 50, l’anciennement dénommée « patinette » est devenue un moyen de déplacement urbain extrêmement répandu. Cependant, de nombreuses personnes ignorent encore les réglementations qui entourent son utilisation et les étapes essentielles pour garantir sa sécurité juridique. Dans cet article, nous allons examiner de plus près les aspects cruciaux de l’assurance trottinette électrique.

Quelles sont les réglementations applicables en matière d’assurance trottinette électrique ?

La première règle à retenir est que l’assurance pour trottinette électrique est obligatoire. Contrairement à l’assurance automobile classique, cette couverture relève d’une catégorie spécifique nommée « Engins de Déplacement Personnel Motorisés » ou EDPM. Celle-ci englobe également les gyroroues et les cyclo-mobiles légers. L’objectif de ce contrat est de garantir la prise en charge des éventuels dommages causés à des tiers en cas d’accident.

La garantie minimale requise est la responsabilité civile qui permet d’indemniser les victimes en cas de sinistre. Concrètement, il existe un risque de percuter des piétons, d’endommager du matériel et de causer des blessures à d’autres personnes. Par ailleurs, conduire un engin motorisé sans assurance est non seulement illégal, mais peut également entraîner une amende pouvant atteindre 3 750 euros. Il s’agit d’un acte catégorisé parmi les délits selon les réglementations en vigueur en matière d’assurance pour trottinette électrique.

Les tarifs de l’assurance pour trottinette électrique varient en fonction de plusieurs facteurs. D’abord, l’étendue de la couverture y joue un rôle central. Les acteurs du milieu proposent généralement trois options différentes. Une formule de base, qui inclut la responsabilité civile obligatoire, coûte généralement autour de 55 euros par an. Elle vous protège contre les dommages que vous pourriez causer à des tiers.

Cependant, il est possible d’opter pour une couverture plus étendue en ajoutant des garanties facultatives. Vous pouvez, par exemple, vous prémunir contre le vol, les actes de vandalisme ou les catastrophes naturelles. En fonction de ces options, la prime annuelle peut augmenter, atteignant environ 90 euros, voire 124 euros pour une couverture complète. Cette dernière peut inclure la défense pénale et le recours ainsi qu’une garantie personnelle pour le conducteur en cas de blessures dues à un accident.

Il est fortement recommandé de lire attentivement les termes et les protections incluses dans votre contrat d’assurance pour trottinette électrique. Ainsi, vous pouvez choisir la formule qui répond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Qu’en est-il de la procédure à suivre ?

Pour souscrire une assurance pour votre trottinette électrique, commencez par rechercher les compagnies d’assurance qui proposent cette couverture. Ensuite, effectuez une comparaison des tarifs et des garanties pour trouver l’option la plus adaptée. Une fois que vous avez fait votre choix, il vous faudra signer un contrat. Prenez le temps de lire attentivement toutes les clauses de ce dernier pour bien comprendre votre couverture et vos responsabilités.

Si vous avez des questions ou des incertitudes, n’hésitez pas à solliciter l’aide d’un courtier en assurance. Ce professionnel peut vous accompagner tout au long du processus et vous aider à décortiquer les termes du contrat.