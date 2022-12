Assemblez vous-même votre scooter électrique volant pour un prix « dérisoire »

Grâce à Dragon, un scooter électrique volant, vous n’aurez plus à supporter les embouteillages. Pour piloter ce véhicule aérien monoplace, pas besoin de permis. Mais une certaine expérience dans le montage est indispensable.

Les VTOL, ces véhicules à décollage vertical, ne vous sont pas inconnus ? Découvrez à présent les PAV : Personal Air Vehicles. En principe, si le VTOL vise à substituer la voiture pour les déplacements régionaux, le PAV se veut un « scooter électrique volant » capable de transporter une seule personne en ville. Voilà précisément ce que Rotor X promet avec son modèle.

Abandonner le trottoir grâce au P.A.V.

Les pilotes qui veulent s’envoler dans les airs avec leurs drones auront bientôt une nouvelle alternative aux véhicules volants déjà en développement. En effet, le véhicule aérien personnel de RotorX à monter soi-même, est à nos portes.

Le Dragon est le fruit d’une collaboration entre Advanced Tactics Inc. et Rotor X. Cette dernière est un fabricant américain qui a plus de 50 ans d’expérience dans la production d’hélicoptères en kit. Construit en aluminium, 8 rotors actionnés par des moteurs de 16 kW propulsent ce grand drone. Ce scooter électrique volant peut transporter un passager de 1, 98 m de 110 kilos. Il est capable de voler à une vitesse de plus de 60 mph pendant 20 minutes par charge.

Outre la puissance nécessaire au décollage et à la propulsion, ces rotors peuvent assumer des rôles supplémentaires en cas de défaillance des autres. Ils permettent au véhicule de regagner la piste sans risque. Vous avez peut-être encore des doutes sur son niveau de sécurité ? L’entreprise spécifie qu’un parachute est fourni.

Scooter volant électrique disponible à prix réduit

Le Dragon, ce scooter volant électrique se pilote à partir d’un joystick ordinaire. Pour atterrir, il fait appel à un système d’intelligence artificielle. Ainsi, ce PAV ne réclame pas de licence de pilotage. Sur son site Internet, RotorX affirme que tout le monde peut piloter le Dragon.

Petit bémol, le Dragon est vendu en kit ce qui signifie qu’il faut le construire soi-même. Actuellement, son prix en prévente se situe aux alentours de 100 000 dollars (la même somme en euros). Son lancement officiel est prévu pour le mois de septembre 2023. Comme il s’agit d’un appareil extrêmement léger et peu encombrant, son montage sera facile. Sans oublier que l’appareil s’accompagnent des instructions. Il existe également des tutoriels disponibles en ligne pour faciliter l’assemblage, la configuration et les bases de son pilotage.

Si vous avez le vertige, vous pouvez opter à la place pour un des scooters électriques de notre top. Vous pourrez en prime bénéficier d’un bonus écologique.