Comment un aquarium géant éclate au centre de cet hôtel de luxe !

La police de Berlin a rapporté vendredi dernier l’explosion d’un aquarium géant dans un hôtel prestigieux de Berlin. Conséquences : deux blessés et plus d’un mètre cube d’eau écoulé.

Considéré comme l’un des plus grands aquariums, les parois en verre de l’Aqua Dom n’ont pas résisté à la pression. Selon les sources, l’explosion a eu lieu un peu avant 6h. Jusqu’ici, on n’a pas encore confirmé les vraies raisons de l’éclatement.

Les éclats de l’aquarium ont fait deux blessés et des dommages considérables dans l’hôtel

C’est dans l’hôtel Radisson Blu que l’incendie a eu lieu. L’aquarium cylindrique de l’hôtel contenait environ 1,5 mètre cube d’eau avec environ 1 500 poissons. Selon le porte-parole des pompiers de la ville, le contenu du bassin s’est vite répandu dans rez-de-chaussée avant que l’hôtel n’ait été évacué. Plus d’une centaine d’individus ont été mobilisés pour trouver les personnes susceptibles d’être coincées dans les débris. Il a rapporté qu’il ne s’agit pas d’une simple fissure, mais plutôt d’une vraie explosion.

Avec une grande quantité d’eau qui a également inondé la rue Karl-Liebkecht, une fermeture temporaire de la route était également inévitable, selon la compagnie de transport de Berlin.

Jusqu’ici, on a compté deux blessés qui ont déjà été évacués à l’hôpital, en plus des dégâts considérables provoqués par l’explosion de cet immense aquarium.

Sans surprise, la nouvelle a rapidement inondé les réseaux sociaux, principalement répandue par les résidents de l’hôtel. Les images montrent des débris de verre et de l’eau qui continuait à s’écouler de l’aquarium.

Faisant partie du complexe Sea Life, l’aquarium de l’hôtel contenait un ascenseur via lequel, on pouvait observer la vie maritime depuis l’intérieur. Selon Bild, c’est une usure matérielle qui a provoqué l’explosion de cet aquarium géant. Et cela malgré la rénovation de l’aquarium à un prix de 2,5 millions d’euros.