L’antenne défigure votre belle voiture ? LG invente une antenne invisible !

A la fois esthétique que fonctionnelle, cette nouvelle antenne invisible LG pour voiture est la solution à tous vos problèmes !

LG Electronics a récemment présenté sa dernière innovation dans l’industrie automobile : une antenne transparente de nouvelle génération pour les voitures. Cette technologie de pointe vise à améliorer la connectivité et la communication à l’intérieur des véhicules, sans que cela n’altère en rien leur esthétique. Grâce à son design transparent, cette antenne offre une esthétique élégante et moderne, qui se fond parfaitement dans l’extérieur de la voiture.

En optimisant la réception et la transmission des signaux, elle garantit une connectivité fiable et ininterrompue, permettant aux conducteurs et aux passagers de profiter d’une large gamme de services de divertissement et d’information en déplacement. Une révolution sans précédente dans le monde de l’automobile !

Une antenne invisible pour voiture signée LG Electronics en collaboration avec Saint-Gobain Sekurit

LG Electronics et Saint-Gobain Sekurit ont uni leurs forces pour développer l’antenne transparente de nouvelle génération pour les voitures. Cette collaboration vise à révolutionner l’industrie automobile en éliminant les antennes conventionnelles et en intégrant une antenne de type « film » dans les pare-brise ou les toits ouvrants en verre des voitures.

La caractéristique principale de cette technologie innovante est sa transparence, qui permet une intégration transparente sans compromettre l’esthétique du véhicule. En outre, cette antenne de type film est compatible avec divers types de verre et de véhicules, ce qui garantit sa polyvalence et sa large diffusion.

Un engagement pour l’innovation télématique automobile au-delà de toutes les espérances

L’antenne transparente développée par LG Electronics et Saint-Gobain Sekurit offre non seulement un design révolutionnaire, mais intègre également une technologie télématique avancée. Cette technologie permet à l’antenne de gérer un trafic réseau accru et de prendre en charge diverses fonctions de connectivité, notamment la 5G, les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) et le Wi-Fi.

Elle garantit un accès internet fiable et à haut débit, permettant la transmission de données en temps réel pour la navigation, le divertissement et le diagnostic des véhicules. En prenant en charge la 5G et le GNSS, cette technologie innovante ouvre la voie à des capacités de conduite autonome améliorées et à une expérience de mobilité véritablement transparente.

Il faut donc croire que cette découverte vous permettra de rester connecter partout où vous irez sans que votre antenne ne gâche la beauté de votre véhicule. Cependant, pour en avoir le cœur, il faudra encore attendre le prochain CES 2024 pour janvier prochain à Las Vegas !