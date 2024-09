Abandonnez l’essence, cette étude prouve que l’électrique est plus avantageux

De nombreux consommateurs se tournent aujourd’hui vers les alternatives aux voitures thermiques traditionnelles. Une étude récente menée par l’Arval Mobility Observatory démontre que l’usage de la voiture électrique est plus avantageux que l’utilisation de celle à essence. Cela vaut à la fois pour les entreprises et les particuliers.

Les économies financières considérables

L’une des premières raisons de choisir une voiture électrique est incontestablement l’aspect financier. Certes, le coût d’achat d’un véhicule électrique reste initialement plus élevé que celui d’une voiture à essence. Pourtant, l’étude démontre que les économies sur le long terme compensent largement cette différence. D’autant plus que le coût d’entretien est moins important. Nous devons ceci à un moteur moins complexe et une usure moindre des pièces mécaniques en comparaison avec un moteur thermique.

En outre, la recharge d’un véhicule électrique s’avère bien moins onéreuse que le plein de carburant. Voilà une des raisons qui rendent le modèle électrique plus avantageux que la voiture à essence. Selon les données de l’étude, se déplacer en voiture électrique représente une réduction notable des dépenses énergétiques. Cela vaut même en tenant compte des hausses récentes du prix de l’électricité.

Le gouvernement propose diverses incitations fiscales pour encourager l’adoption des voitures électriques. Ces mesures incluent des bonus écologiques, des primes à la conversion et parfois même des exonérations de taxes locales. Ces aides permettent de réduire sensiblement le prix d’acquisition de ces véhicules. Tous ces soutiens financiers rendent la voiture électrique plus accessible qu’elle ne le semble au premier abord.

L’étude de l’Arval Mobility Observatory

L’Arval Mobility Observatory a récemment mené une étude sur le sujet. Selon elle, les voitures électriques pourraient représenter une solution financièrement avantageuse pour les entreprises sur la durée. Ceci, malgré un coût initial d’achat plus élevé.

Le fait que le prix d’achat d’une voiture électrique reste, à ce jour, supérieur à celui des véhicules thermiques est indéniable. Malgré cela, une fois cette barrière initiale franchie, les entreprises découvrent que les frais quotidiens et ponctuels sont considérablement réduits. Citons notamment la maintenance et le « carburant » (l’électricité). Cela est dû en partie à la simplicité mécanique des moteurs électriques, qui se composent de moins de pièces mobiles sujettes à l’usure

En termes de coûts énergétiques, recharger une voiture électrique reste également bien plus avantageux qu’une voiture à essence. C’est le cas même en tenant compte de la hausse récente du coût de l’électricité. Rechercher des bornes de recharge plus abordables hors autoroute peut encore maximiser ces économies.

Politiques gouvernementales et obligations pour les entreprises

Aujourd’hui, les nouvelles législations énoncent qu’environ 20 % des nouvelles acquisitions de véhicules doivent être électrifiées. Ils doivent être soit hybrides soit entièrement électriques. Cet objectif apparaît comme un défi. Il force également les entreprises à réexaminer les avantages d’une transition de l’essence vers l’électrique sous diverses facettes économiques et écologiques.

Pour encourager l’adoption des véhicules électriques, le gouvernement a instauré différentes incitations financières et fiscales. Ces avantages incluent des primes à l’achat, des bonus écologiques et parfois même des exonérations de certaines taxes professionnelles. N’oublions pas la possibilité d’amortir ces investissements dans les comptes de l’entreprise.

D’un autre côté, les compagnies font face à des restrictions croissantes lorsqu’elles choisissent de conserver ou d’acquérir des véhicules thermiques. Elles se confrontent aussi à des pénalités environnementales. Les malus écologiques, ainsi que les limitations de circulation prévues dans plusieurs grandes villes, constituent des limitations importantes. Elles ont pour but de motiver l’adoption de solutions plus durables et économiquement viables à long terme.

Coût par kilomètre d’une voiture, l’électrique est-il plus avantageux que l’essence ?

Un point crucial du rapport de l’Arval Mobility Observatory réside dans la comparaison détaillée du coût par kilomètre. L’analyse révèle qu’à usage équivalent, une voiture électrique se montre notablement plus économique sur cet aspect précis. Cela tient majoritairement à la combinaison des coûts énergétiques réduits avec ceux d’entretien allégés.

L’énergie nécessaire pour parcourir cent kilomètres en électrique revient à un montant inférieur comparativement au carburant fossile. Cet avantage direct pousse de nombreuses entreprises à choisir la voiture électrique plutôt que celle à essence. Cela touche notamment les sociétés qui ont la capacité d’installer des bornes de recharge sur leur site.

Aussi, sélectionner soigneusement ses points de recharge en évitant les stations ultrarapides au bord des autoroutes limite davantage les dépenses énergétiques. Certes, ces options rapides représentent un certain confort. Elles demeurent malgré tout plus coûteuses par kilowatt-heure livré.

Les véhicules utilitaires, un cas particulier

L’usage d’une voiture électrique est généralement plus avantageux que l’essence. Cela dit, nous ne pouvons pas ignorer certains freins persistants dans cette transition. Les véhicules utilitaires, par exemple, rencontrent encore des défis significatifs. Bien que certains modèles commencent à apparaître, ils restent beaucoup plus coûteux que leurs homologues thermiques. Ce surcoût résulte du marché toujours en phase émergente. Il est également causé par des spécificités techniques nécessaires pour offrir des autonomies et capacités de charge similaires.

Ces réalités contraignent nombre de PME à repousser ou limiter l’ampleur de leur investissement dans les utilitaires électriques. D’autant plus que les incitations fiscales actuelles ne suffisent généralement pas à combler cet écart financier prononcé. Tant que les industriels n’arriveront pas à produire en grande série à des prix compétitifs, ces segments resteront marginaux dans la conversion vers des flottes zéro émission. Les avantages de la voiture électrique par rapport à l’essence ne se ressentent donc pas de ce côté.

Investissement dans les infrastructures de recharge

La prolifération des points de recharge, tant publics que privés, facilite énormément l’utilisation quotidienne des voitures électriques. Des initiatives comme celles mentionnées par l’étude de l’Arval Mobility Observatory montrent que la recharge rapide devient monnaie courante. Cela rend les longs trajets plus simples et confortables pour les conducteurs de véhicules électriques.

En parallèle, de nombreux foyers équipent désormais leurs garages de bornes domestiques. Ceci assure une recharge efficace pendant la nuit à des tarifs habituellement avantageux. Cette approche permet de maximiser l’autonomie du véhicule dès le matin, idéal pour affronter aisément les déplacements de la journée.

