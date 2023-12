5 kg pour une autonomie de 15 km, voici la trottinette électrique de vos rêves

Pour réaliser les rêves des trotteurs à la recherche de solutions de mobilité urbaine pratiques, la start-up japonaise Shimizu a créé sa trottinette électrique Arma. En fait, ce modèle se replie à la taille d’un ordinateur portable.

Pour de courts trajets, la trottinette électrique se révèle plus pratique que de trouver une place pour garer sa voiture. Encore faut-il trouver un moyen de le ranger une fois arrivé à destination. Grâce à la trottinette électrique Arma, vous n’aurez plus à vous préoccuper de ce problème et vos rêves deviendront réalité. Sa taille réduite la rend facile à ranger : il suffit de la glisser dans votre sac à dos ou votre sacoche d’ordinateur portable.

Cette trottinette électrique de rêve pèse moins qu’un ordinateur portable

La société japonaise de mobilité Shimizu a établi une nouvelle norme pour les déplacements urbains en lançant la trottinette électrique Arma. Ce nouveau produit innovant se présente comme le plus petit et le plus léger d’E-Scooter pliable au monde. L’Arma pèse 4,5 kg et promet une commodité inégalée pour les citadins. Cette solution conviendra donc même à ceux d’entre nous pour qui la musculation est un concept étranger. Quant à la charge utile maximale, elle peut atteindre 100 kg, ce qui en fait le surprenant champion d’haltérophilie des solutions électriques à deux roues.

Par ailleurs, la Shimizu Arma se caractérise par une conception unique de pliage avec de multiples articulations. Celles-ci lui permettent de se plier aux dimensions d’une feuille de papier A4 en moins de 30 secondes. En outre, ses repose-pieds se replient sur la roue arrière. Quant au guidon, il se replie sur lui-même jusqu’à ce que l’ensemble constitue une unité compacte que l’on peut transporter via sa poignée intégrée.

« Dites adieu aux trajets fastidieux et bonjour à une transition en douceur », déclare Shimizu, en invitant à « découvrir une nouvelle liberté ».

La solution idéale pour le premier et le dernier kilomètre

En outre, une autre caractéristique remarquable de cette trottinette électrique de rêves est sa batterie. Amovible, les utilisateurs peuvent rapidement la remplacer par une entièrement chargée, ce qui augmente l’autonomie de la micromobilité et élimine la redoutable angoisse de l’autonomie ».

D’ailleurs, en ce qui concerne l’autonomie, l’Arma peut parcourir jusqu’à 15 km en une seule charge. Toutefois, il faut noter qu’elle a été conçue non pas pour ceux qui veulent faire une longue balade le dimanche après-midi, mais plutôt comme une solution de dernier kilomètre.

La batterie alimente un moteur de 250 W capable de propulser l’Escooter à une vitesse maximale de 24 km/h.

Soulignons également qu’Arma en est maintenant au stade du prototype final. Le projet a pour but de collecter des fonds par le biais d’une campagne de crowdfunding afin de passer à la phase de production. La campagne de crowdfunding, si elle se révèle fructueuse, permettra de lancer 300 mini-trottinettes électriques de ce type dans le monde entier.