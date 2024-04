Le 13 avril, tout changera pour la recharge des voitures électriques en Europe ! Ce qu’il faut retenir

Dès le 13 avril 2024, l'Europe adoptera de nouvelles normes pour la recharge des voitures électriques, ce qui aura un impact à la fois sur les bornes de recharge, les autoroutes et les automobilistes. Alors, vous êtes prêts à découvrir les principaux changements induits par cette nouvelle norme ? Lisez la suite.

Le paysage de la mobilité électrique en Europe connaîtra un changement majeur à partir du 13 avril. En fait, cette date marque l'entrée en vigueur du règlement sur l'infrastructure des carburants alternatifs (AFIR). Ce règlement introduit des normes et des exigences essentielles pour les opérateurs de stations de recharge de véhicules électriques. Son objectif consiste en effet à rendre la recharge plus accessible, plus pratique et plus transparente pour les conducteurs de voitures électriques.

Bornes de recharge voitures électriques : modes de paiement simplifiés

Vous en avez assez de jongler avec différents modes de paiement aux stations de recharge ? En effet, l'une des principales contraintes auxquelles sont confrontés les conducteurs de voitures électriques est la diversité des modes de paiement aux bornes de recharge. Désormais, plus de maux de tête !

En fait, dès le 13 avril 2024, toutes les nouvelles stations de recharge en Europe vont être équipées de terminaux de cartes bancaires. Ce système facilitera le processus de paiement pour les utilisateurs.

À noter que certaines entreprises ont déjà pris les devants en proposant des solutions de paiement avancées sur leurs réseaux de recharge. Tesla, par exemple, propose déjà des terminaux de paiement par carte de crédit sur ses Superchargers, au profit de tous les conducteurs de voitures électriques, quelle que soit la marque de leur véhicule.

Outre l'installation de terminaux de paiement par carte bancaire, AFIR comprend également des mesures visant à accroître la transparence des stations de recharge. Ainsi, les nouvelles bornes de recharge devront permettre le paiement sans enregistrement préalable, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux utilisateurs. De plus, les tarifs de recharge devront être clairement affichés. Cette transparence permettra aux conducteurs de connaître à l'avance le coût de la recharge. Elle encouragera une utilisation plus rationnelle et plus éclairée des infrastructures de recharge électrique.

Des bornes de recharge plus puissantes et plus nombreuses

Vous vous souciez de passer des heures à attendre que votre voiture se recharge ? Ce n'est plus le cas ! Un autre changement majeur de l'AFIR concerne la puissance des bornes de recharge. À partir du 13 avril, les nouvelles bornes de recharge devront être capables de délivrer une puissance minimale de 150 kW. Du coup, les véhicules électriques pourront être rechargés en moins de 30 minutes. Ce qui réduira considérablement le temps d'attente des automobilistes.

De plus, à partir de 2026, toutes les autoroutes européennes devront être équipées de bornes de recharge pour voitures particulières installées au moins tous les 60 kilomètres. Cette initiative vise à rassurer les conducteurs sur la disponibilité des infrastructures de recharge, levant ainsi l'un des principaux obstacles à l'adoption des véhicules électriques.

Impact sur les poids lourds

Les poids lourds ne sont pas en reste. En effet, le règlement stipule également l'installation de bornes de recharge tous les 120 kilomètres. Ces dernières doivent offrir une puissance de 350 kW et un champ de charge de 1 400 kW. Ces améliorations visent à soutenir la transition vers une mobilité électrique plus étendue. Y compris pour les véhicules à fort tonnage. Cette infrastructure adaptée aux poids lourds contribuera à la transition vers une logistique plus écologique et durable. Cela réduira l'empreinte carbone du transport routier.

En résumé, le 13 avril marque le début d'une ère nouvelle pour la recharge des voitures électriques en Europe. Les changements apportés, tels que la simplification des paiements, l'expansion du réseau de bornes et la transparence des tarifs, visent à rendre la mobilité électrique plus accessible, efficace et transparente pour tous les conducteurs. Ces initiatives témoignent de l'engagement croissant en faveur de la transition énergétique dans le domaine de la mobilité.