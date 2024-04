Woodybus : le vélobus nantais qui révolutionne le ramassage scolaire !

Le Pedibus est désormais de l'histoire ancienne, laissant place au Woodybus, un vélobus Nantais qui promet de transformer le transport scolaire. Plongez dans les coulisses de cette révolution à Humbird !

Depuis un certain temps, enseignants et parents recherchent des solutions écologiques pour transporter les enfants à l'école. Le Woodybus pourrait bien être la réponse à leurs attentes. Il représente une alternative pratique et respectueuse de l'environnement. Grâce à ce vélobus, dites adieu aux trajets scolaires stressants et inefficaces !

De Pédibus à Vélobus : une évolution inéluctable pour le transport scolaire

L'histoire commence avec des instituteurs visionnaires qui, en 2010, ont mis en place le concept de « pédibus » permettant de faire des sorties scolaires éco-responsables. Pourtant, c'est à Rouen et ensuite en Seine-Eure que l'idée du vélobus a émergé, grâce au S'Cool Bus en 2016. Ce projet a rapidement suscité l'intérêt, jusqu'à être interrompu brutalement en 2020 pour des raisons de conformité aux normes et de puissance de moteur.

Vient alors l'intervention de Jean-François Robert, un designer au parcours atypique alliant la course de motos et le journalisme. Dans son atelier, Humbird, il s'est lancé dans la conception du Woodybus. Ce vélobus électrique, fruit de longues recherches, utilise des matériaux innovants comme le bois.

Notant que L'utilisation du bois dans la conception du Woodybus n'est pas anodine. 5 fois plus légère que l'aluminium, le bois offre une empreinte carbone réduite et une durabilité remarquable. Cette approche low-tech a permis de créer un véhicule moderne et écologique.

Ce vélo bus embarque un moteur électrique d'une puissance maximale de 250 W et pèse 200 kg à vide. Il incarne la légèreté, l'économie d'énergie et la réduction de l'empreinte carbone.

Woodybus : Un symbole d'éco-responsabilité

Mais ce qui rend le vélobus scolaire Woodybus encore plus amusant, c'est ses caractéristiques électriques et solaires. Les panneaux solaires de 400 W intégrés ouvrent la porte à une quasi-autonomie énergétique, éliminant la dépendance aux sources d'énergie conventionnelles.

Ce véhicule futuriste peut ainsi parcourir des distances de 1 à 4 kilomètres tous les jours, matin et soir pendant environ 20 minutes.

Par ailleurs, le Woodybus bénéficie d'une batterie amovible qui ajoute une dimension pratique et flexible à son fonctionnement. D'une capacité de 630 Wh, cette batterie permet de parcourir une vingtaine de kilomètres, répondant ainsi aux exigences des déplacements quotidiens. Sa vitesse peut atteindre 15 km/h avec des enfants à bord, tandis que sa vitesse moyenne tourne autour de 10 km/h compte tenu des arrêts fréquents et des pauses nécessaires.

Une production locale et responsable

L'aventure ne s'arrête pas là. L'entreprise a adopté une approche locale pour la fabrication du Woodybus, en s'associant à des entreprises régionales pour la production des pièces et l'assemblage final. Cela non seulement soutient l'économie locale, mais garantit également la qualité et la durabilité du produit final.

Aujourd'hui, le Woodybus est en phase d'industrialisation, avec déjà 19 unités livrées et une expansion prévue en Europe. Sa capacité à transporter 8 enfants, sa motorisation électrique et solaire, ainsi que son design pratique en font une alternative attrayante pour le transport scolaire.

Alors, prêt à embarquer dans cette révolution du transport scolaire ?