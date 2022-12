WELOCK Smart Lock : la serrure intelligente pour sécuriser votre maison

Proposée à 139 € au lieu de 189 €, la serrure intelligente WELOCK révolutionne la façon de sécuriser nos maisons. En effet, le code promo XM50 permet de bénéficier d’une réduction de 30 %, ce qui représente un véritable bon plan à ne pas rater.

La sécurité, quelle qu’elle soit, revêt toujours une importance capitale. La technologie moderne peut l’améliorer de nombreuses façons. Très souvent, elle s’accompagne également de commodité et de facilité d’utilisation pour un meilleur confort. Les serrures intelligentes en sont un parfait exemple, car elles offrent les deux. Après tout, qui voudrait porter des clés au 21e siècle ? Jusqu’au 31 décembre 2022, WELOCK accorde une remise alléchante de 30 % sur l’un de ses modèles de serrures intelligentes.

Présentation de WELOCK

La société WELOCK a été créée en 2013. Elle fait partie des fournisseurs de systèmes avancés destinés à contrôler l’accès des maisons intelligentes. Elle se concentre sur la recherche et le développement, la fabrication ainsi que la commercialisation de serrures connectées et vise à les populariser afin d’offrir une expérience sécuritaire convaincante. WELOCK smart locks n’est pas seulement performant, mais se révèle très avantageux au niveau du prix, avec des performances élevées pour un prix raisonnable.

Les modèles de serrures connectées WELOCK étant nombreux, il est parfois difficile de choisir. Découvrez à travers cet article la WELOCK TOUCH41, le tout dernier modèle de verrou connecté de la société.

Comment fonctionne le WELOCK TOUCH41 ?

Le WELOCK TOUCH41 a été fabriqué avec grand soin et bénéficie d’une texture exceptionnelle. Il adopte un cylindre de serrure de niveau C en ligne. Ainsi, même en cas d’endommagement du panneau, cette serrure fonctionne toujours.

Par ailleurs, cette WELOCK smart lock intègre un capteur d’empreint biométrique 3D. De fait, il suffit d’utiliser l’empreinte digitale pour déverrouiller la porte. Il faut 0,3 seconde pour identifier l’empreinte digitale et 1 seconde pour ouvrir la porte. Il prend également en charge 5 méthodes de déverrouillage et le déverrouillage d’urgence par USB. Plus encore, WELOCK a la capacité de distinguer une centaine d’empreintes digitales, permettant ainsi d’assigner différents utilisateurs.

Cependant, que faire si cette fonction de reconnaissance ne marche pas ? Dans ce cas, il faut se servir des cartes RFID ou utiliser l’application WELOCK. Comment cette dernière fonctionne-t-elle?

Smart lock : déverrouillage par application mobile

Comme alternative au mot de passe, la serrure peut être contrôlée via une application dédiée : Welock. Disponible sur les appareils Android et iOS, cette dernière permet de déverrouiller ou de verrouiller les portes depuis n’importe où.

L’appli offre beaucoup plus de fonctionnalités : par exemple, elle permet d’ajouter des utilisateurs par RFID ou par mot de passe, mais aussi de créer des mots de passe temporaires. Ces derniers ne fonctionnent qu’avec un certain nombre de personnes ou pour une certaine période de temps. Il est intéressant de noter que deux applications peuvent être utilisées en même temps.

Cette application offre la possibilité de consulter l’historique de déverrouillage, l’autorisation, le code Bluetooth, l’ajout et le retrait d’une carte ou d’une empreinte digitale. En outre, elle affiche le temps de synchronisation, l’enregistrement des téléchargements, la réinitialisation d’usine et l’aide.

Pour profiter de ces fonctionnalités, il faut commencer par installer l’application et activer la serrure connectée. Pour cela, il faut configurer le compte, sélectionner votre pays et saisir votre numéro de téléphone, etc. Ensuite, vous pouvez appuyer sur l’icône plus pour ajouter la serrure.

Un code QR se trouve sur le couvercle de la pile de la serrure. Vous devez le scanner avec votre smartphone. Ensuite, saisissez un identifiant de serrure. Cela vous permettra d’accéder aux informations de la serrure connectée.

Une serrure connectée facile à installer et à utiliser

L’installation de la serrure intelligente WELOCK TOUCH41 est très simple et ne nécessite pas l’aide d’un serrurier. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un tournevis. Toutefois, il est conseillé de vérifier que l’épaisseur de la porte soit compatible avec la serrure (soit entre 50 et 100 mm).

Dotée de 3 piles AAA, la WELOCK smart lock assure une autonomie de un an. Avec un indice de protection IP65, cette dernière résiste à la poussière. Ainsi, elle risque moins de souffrir des agressions quotidiennes.

Un choix intelligent

Un mode de vie plus intelligent ne doit pas nécessairement coûter cher, pas quand WELOCK intervient. Jusqu’au 31 Décembre 2022 vous pouvez économiser 25 % sur la serrure intelligente WELOCK en utilisant le coupon : XM50. Autrement dit, vous pouvez assurer la protection de votre maison plus efficacement pour seulement 139 euros au lieu de 189 euros.

Ainsi, faites le bon choix et investissez dans une sécurité de niveau bancaire.