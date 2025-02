Voici Steereon, l’hybride mi-vélo, mi-trottinette qui fait sensation !

Le Steereon, à mi-chemin entre vélo et trottinette électrique, incarne incarne l’évolution de la mobilité urbaine. Conçu et assemblé en Allemagne, cet engin hybride offre une alternative innovante pour les déplacements quotidiens. Avec son design unique et ses performances remarquables, le Steereon redéfinit les standards de la micromobilité.

Steereon, un véhicule hybride mi-vélo mi-trottinette

Cet engin se distingue avant tout par sa conception qui combine les éléments du vélo et de la trottinette. Il s’équipe de grandes roues de 18 pouces à l’avant et de 14 pouces à l’arrière. Elles assurent une stabilité et une sécurité accrues. Son cadre robuste intègre en outre un mécanisme de pliage ingénieux. Il se transporte donc facilement et se range même dans des espaces restreints comme le coffre d’une voiture compacte.

Le Steereon mi-vélo mi-trottinette propose deux modèles principaux, le C20 et le C30. Le C20 se classe dans la catégorie des trottinettes électriques. Il permet une conduite debout avec une vitesse maximale de 20 km/h. Quant au C30, il dispose d’un siège confortable. Il se positionne ainsi dans la catégorie des cyclomoteurs avec une vitesse pouvant atteindre 25 km/h. Cette diversité permet aux utilisateurs de choisir le modèle qui correspond le mieux à leurs besoins et préférences.

Des performances techniques impressionnantes

Sous son apparence compacte de véhicule mi-trottinette mi-vélo électrique, le Steereon cache une motorisation puissante. Son moteur avant développe jusqu’à 500 W et un couple de 65 Nm. Il offre une accélération réactive et une conduite fluide. La batterie propose une capacité variant de 556 Wh à 655 Wh selon le modèle. Elle garantit une autonomie comprise entre 40 et 50 km. Un prolongateur d’autonomie est également disponible. Il porte la capacité totale à 1,3 kWh et permet de parcourir jusqu’à 100 km sans recharge.

Le Steereon mi-vélo mi-trottinette est par ailleurs doté de fonctionnalités qui optimisent le confort et la sécurité. Le modèle C30 propose une tige de selle suspendue pour absorber les chocs ainsi que des garde-boues pour protéger contre les projections. Il a aussi d’autres options telles qu’un antivol intégré et des clignotants. De plus, on peut ajouter des accessoires comme un porte-bagages arrière et un panier avant. Tout ceci le rend pratique aussi bien pour les déplacements quotidiens que pour les petites courses.

