Un vélo électrique ultra-limité pour les fans des 24 Heures du Mans

Le vélo électrique prend une nouvelle dimension avec un modèle inspiré des 24 Heures du Mans. Le Mondraker Dusty X Unlimited Gulf Edition marie parfaitement performance sportive et héritage automobile. Limité à seulement 50 exemplaires, il s’impose comme un objet de collection rare et recherché.

Un vélo électrique qui s’inspire des 24 Heures du Mans

Le Mondraker Dusty X Unlimited Gulf Edition se distingue avant tout par son esthétique. Elle se base sur les célèbres couleurs bleu et orange de Gulf Oil. Ces coloris sont synonymes de victoires historiques aux 24 Heures du Mans. Cette collaboration avec Gulf Store confère ainsi au vélo une identité visuelle unique. Elle célèbre l’héritage de la marque dans le monde du sport automobile. Chaque détail, de la peinture aux finitions, reflète cette alliance entre tradition et modernité.

On a découvert ce vélo électrique qui rend hommage aux 24 Heures du Mans lors de l’événement Jarama 4U. Il incarne l’esprit de compétition et l’innovation technologique. Son design ne se contente pas d’être esthétiquement plaisant. Il évoque également la passion et l’excellence associées aux courses d’endurance comme les 24 Heures du Mans. Cette édition limitée devient ainsi un objet de désir pour les amateurs de cyclisme, notamment des vélos électriques, et les passionnés d’automobile.

Ses performances et ses caractéristiques techniques

Au-delà de son apparence, le vélo électrique inspiré des 24 Heures du Mans offre aussi des performances remarquables. Il s’équipe d’une motorisation Mahle X20 avec une batterie de 350 Wh. Ces derniers lui assurent une assistance fluide et réactive pour une expérience optimale en ville ou en sortie sportive. Son cadre en fibre de carbone garantit en outre légèreté et robustesse. Quant aux roues Mavic Cosmic SL, au cintre ONOFF S9 et aux manivelles en carbone, ils contribuent à sa performance haut de gamme.

Ce vélo électrique qui fait honneur aux 24 Heures du Mans bénéficie par ailleurs d’une transmission SRAM Force XPLR AXS à 12 vitesses. Il dispose également de freins à disques hydrauliques SRAM Level Silver. Ces éléments assurent des changements de vitesses précis et un freinage puissant. D’autre part, les pneus Maxxis Re-fuse 700x40C offrent une excellente adhérence.

Le Mondraker Dusty X Unlimited Gulf Edition vous intéresse-t-il ? Avec son design « salie » fidèle à son nom « Dusty », il est disponible en tailles S à XL et se limite à 50 exemplaires. Le prix de ce vélo électrique est de 7 999 euros, soit un supplément de 1 800 euros par rapport au modèle standard.

