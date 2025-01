Les vélos électriques sont-ils plus dangereux que les vélos traditionnels ? Alors que leur popularité continue de croître en raison de leur côté pratique et écologique, les préoccupations concernant leur sécurité se multiplient. Avec la hausse des accidents de vélo et les rapports des chirurgiens traumatologues, la question de leur sécurité est plus que pertinente.

Les risques croissants des deux-roues électriques

Des études récentes montrent une augmentation des accidents impliquant des vélos électriques, que beaucoup perçoivent comme dangereux. On recense 53 200 blessures rapportées entre 2017 et 2022. En 2022, on enregistre 24 400 incidents, une forte montée qui soulève des inquiétudes concernant la sécurité. Les chirurgiens ont observé des blessures graves, notamment des fractures et des traumatismes crâniens. La vitesse et le poids des modèles électriques par rapport aux classiques les ont rendues plus fréquentes.

Ainsi, nombreux sont ceux qui jugent que les vélos électriques sont trop dangereux. Après tout, ils peuvent atteindre des vitesses de 45 km/h. Cela augmente le risque d’accidents graves, avec une plus grande distance de freinage et un momentum plus important. Cela peut entraîner des collisions inattendues avec des piétons ou des véhicules. Les cyclistes doivent donc faire preuve de prudence, en particulier en milieu urbain.

La sécurité des vélos électriques dépend en grande partie de l’éducation des cyclistes et du respect des règles de circulation. Plusieurs États, comme la Californie, proposent des programmes pour aider les cyclistes à adopter des comportements sûrs. Les utilisateurs doivent également éviter de rouler sous l’influence de l’alcool ou par mauvais temps. Ce sont deux facteurs qui augmentent les risques d’accidents et rendent les vélos électriques plus dangereux.

Les experts recommandent aussi de porter un casque et de respecter les lois de la circulation pour réduire les risques. Porter des équipements tels que des vestes conçues pour les cyclistes est même conseillé pour plus de sécurité. Aussi, un entretien adéquat des vélos, ainsi qu’une utilisation correcte des batteries lithium-ion, se veulent essentiels. Ces gestes garantissent une conduite en toute sécurité.

