Cette veste de vélo électrique vous rend visible à 300 mètres – Découvrez comment !

Rouler de nuit en toute sécurité à vélo est désormais plus accessible grâce à la veste Urban Circus Detectable Light. Urban Circus a créé cette veste pour les utilisateurs de vélo électrique en partenariat avec le fabricant de pneus Continental. Elle promet de révolutionner la sécurité des cyclistes en les rendant beaucoup plus visibles sur la route.

Un design ingénieux pour une sécurité maximale

L'ingéniosité de la veste Detectable Light réside dans son motif spécial à microbilles. Ces dernières permettent aux caméras et aux capteurs de voiture de la détecter. Cette technologie innovante augmente considérablement la visibilité des cyclistes, même lors des conditions de faible luminosité ou par temps de pluie. Les tests ont montré que la veste pour conducteur de vélo électrique se repère à une distance allant jusqu'à 300 mètres par les véhicules. Cela offre un avantage crucial pour éviter les accidents. De fait, les systèmes de détection des voitures peuvent anticiper la présence du cycliste avant qu'il ne soit trop tard.

Une collaboration fructueuse avec Continental

Urban Circus s'est associée à Continental, un acteur majeur dans l'industrie automobile, pour développer cette veste pour vélo électrique. Le savoir-faire de la marque de pneus allemand dans le domaine des systèmes de sécurité a permis de concevoir une veste efficace, durable et fiable. Avec l'entrée en vigueur des régulations européennes imposant des systèmes de freinage d'urgence automatique sur toutes les voitures neuves, ce produit arrive au bon moment. Il répond parfaitement aux exigences croissantes en matière de sécurité routière. De plus, la veste place les amateurs de vélo électrique dans une meilleure position pour partager la route avec les voitures.

Une veste pour vélo électrique pour tous les climats

Que vous affrontiez la pluie, le vent ou la neige, la veste Detectable Light vous protège efficacement contre les éléments. Fabriquée avec des matériaux imperméables et coupe-vent, elle assure un confort optimal même par mauvais temps. Elle incite alors les cyclistes à continuer leur trajet sans sacrifier leur sécurité.

En outre, la veste pour utilisateur de vélo électrique est recommandée pour les vélotafeurs. Ce sont des travailleurs qui utilisent leur vélo quotidiennement pour se rendre au travail. D'autre part, elle constitue une addition précieuse à l'équipement des amateurs de cyclisme hivernal. C'est parce qu'elle offre une double protection contre le froid et les risques routiers nocturnes.

La veste vélo électrique combine style et fonctionnalité

En plus de sa fonction de protection, la veste Detectable Light arbore un design moderne et élégant. Elle permet aux cyclistes de rester stylés tout en étant en sécurité. Grâce à ses fonctionnalités intuitives et à sa conception ergonomique, la veste est très simple à utiliser pour les cyclistes à vélo électrique. Que ce soit pour ajuster son port ou entretenir les matériaux, tout est pensé pour faciliter la vie des usagers.

