Un acteur défiguré par un drone sur le tournage d’une série Netflix !

Un acteur taïwanais a été gravement blessé au visage lors du tournage d’une série Netflix à cause d’une collision avec un drone.

Kai Ko a été victime d’un accident très grave selon son manager. Ce dernier a annoncé que son poulain a été défiguré par un drone qui se serait accidentellement heurté à son visage.

Une collision entre un acteur et un drone durant le tournage d’une émission Netflix

L’accident subi par l’acteur Kai Ko s’est passé le 27 décembre, mais n’a été ébruité que récemment. L’acteur a été blessé par un drone durant le tournage d’une émission de Netflix. L’accident s’est passé durant le tournage de la série Netflix : Agent From Above. Les pales du drone ont alors défiguré Kai Ko qui a dû subir jusqu’à 30 points de suture près de sa pommette.

Kai Ko est une star très connue à Taïwan. Il s’est notamment illustré dans You Are The Apple of My Eye, un film de 2011. Ce film a d’ailleurs été un énorme succès sur toute l’Asie.

Le drone en question était équipé d’une caméra. Il respectait toutes les consignes de sécurité standard pour l’utilisation sur un plateau de tournage. Les pales de son hélice étaient notamment recouvertes d’une couche protectrice. Ce qui fait qu’il n’y ait eu aucune explosion des pales comme certains articles l’avaient annoncé.

L’équipe de production a requis une enquête approfondie sur cet incident. Elle tente depuis de comprendre ce qui s’est vraiment passé. Aucune explication officielle n’a encore été donnée sur l’incident qui fait qu’un acteur ait été blessé par un drone sur le tournage d’un film de Netflix. D’autant plus que de tels accidents sont rarissimes malgré que ces appareils volants soient de plus en plus utilisés sur un plateau de tournage.

Le tournage a déjà repris, mais Kai Ko est encore en convalescence. Il a encore besoin de plus de temps pour récupérer. Quant à Netflix, la plateforme n’a encore fait aucune déclaration sur cet incident.