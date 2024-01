[BON PLAN] – Une remise de 4000 euros sur la TV LED Sony XR98X90L 2023

Vous rêvez d’une expérience cinématographique à domicile exceptionnelle ? Ne cherchez plus, car la TV LED Sony XR98X90L 2023 est là pour réaliser vos rêves. Cette télévision de 98 pouces (248 cm) dispose de la dernière technologie LED. Ce qui vous garantit un contraste lumineux exceptionnel tout en réduisant la consommation d’énergie. De plus, profitez d’une promotion incroyable des maintenant !

Économisez 4000 euros dès maintenant !

Ne ratez pas cette offre incroyable ! Économisez 40% sur la TV LED Sony XR98X90L 2023, la télévision de vos rêves. Son prix est désormais de seulement 5990 euros au lieu de 9990 euros, avec une éco-participation de 15 euros. Profitez de cette opportunité exceptionnelle pour transformer votre expérience de divertissement à domicile. Commandez dès maintenant !

Livraison à domicile offerte

Profitez de la livraison à domicile gratuite pour la TV LED Sony XR98X90L 2023 ! On vous apporte votre télévision sans frais supplémentaires. Cette offre rend la promotion encore plus avantageuse. Vous économisez non seulement sur le prix du produit, mais aussi sur les frais de livraison.

Garantie de 2 ans extensible

Bénéficiez d‘une garantie de 2 ans pour votre TV Sony XR98X90L 2023 pour une tranquillité d’esprit totale. Vous pouvez également choisir de prolonger la garantie jusqu’à 5 ans pour 699,99 euros. Cette option vous offre une protection complète contre les éventuels problèmes techniques. Cela assure aussi la durabilité de votre télévision sur le long terme. Ne ratez pas cette opportunité pour une tranquillité d’esprit étendue.

Zoom sur la TV LED Sony XR98X90L 2023

Qualité d’image exceptionnelles

La résolution 4K de cette télévision offre une qualité d’image incroyablement détaillée, avec une résolution quatre fois supérieure à la norme HD. La fréquence de balayage native de 100 Hz assure une fluidité d’image parfaite, idéale pour les événements sportifs et les films d’action. De plus, la fréquence optimisée de jusqu’à 120 Hz, associée à un traitement d’amélioration, offre une expérience de jeu vidéo sans pareille.

Le processeur XR avec intelligence artificielle et cognitive améliore encore la qualité d’image en analysant et en ajustant en temps réel. Vous bénéficiez également de la technologie Dolby Vision et HDR pour des images lumineuses, un contraste élevé et des couleurs riches.

Son immersif

La TV LED Sony XR98X90L 2023 est équipée de haut-parleurs puissants de 4 x 10 Watts et de la technologie Dolby Atmos pour un son immersif. L’acoustic surface garantit que le son provient de l’endroit précis où l’action se déroule à l’écran, comme au cinéma. De plus, l’ajustement automatique du volume adapte le son à l’environnement sonore de votre pièce.

Connectivité ultime

Avec deux ports HDMI 2.1 et deux ports HDMI 2.0, cette télévision est prête pour une expérience de jeu fluide sur une console de nouvelle génération ou d’autres appareils. Vous disposez également d’un port USB, d’entrées antenne hertzienne et satellite, d’un port Ethernet, d’un slot PCMCIA, et d’une sortie optique pour une connexion audio optimale.

La connectivité Bluetooth vous permet de connecter des casques ou des enceintes sans fil, tandis que le Wi-Fi intégré et la compatibilité Airplay 2 facilitent le partage de contenus multimédias depuis vos appareils. La télévision est également équipée de Google Assistant et est compatible avec Alexa pour un contrôle vocal pratique.

Expérience de jeu exceptionnelle

Si vous êtes un joueur passionné, cette télévision est parfaite pour vous. Elle dispose d’une prise HDMI 2.1 pour une expérience de jeu ultra-fluide, de la technologie VRR pour une synchronisation des fréquences de rafraîchissement avec votre console, et du mode ALLM pour basculer automatiquement en mode jeu. Le traitement d’image spécifique « Perfect For PlayStation » est un atout supplémentaire pour les joueurs.

Confort et Design

La TV LED Sony XR98X90L 2023 est conçue pour être élégante et pratique. Elle est livrée avec deux télécommandes, dont une simplifiée, et offre un ajustement automatique du son en fonction de votre environnement. Son support sur les côtés et la norme VESA 400 x 400 mm vous permettent de l’installer facilement où vous le souhaitez.