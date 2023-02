TT : Un court-métrage hilarant est à regarder au travail

Actuellement disponible gratuitement en ligne, le court-métrage TT, réalisé par Olivier Guyot, se sert d’un humour fin pour se moquer des petites incongruités du travail moderne.

Vous cherchez le mot tetradekatriaphobie ? Vous voulez jouer au tamagotschi ? Bref, c’est une histoire de TT…Tout doit être parfait pour la visite du chantier… Mais Thomas s’entête avec ses T.T … et la journée vire au saké … Pour simplifier, il faut que tout soit parfait pour accueillir leur plus gros client. L’avenir de l’entreprise en dépend… et le thème c’est 13.