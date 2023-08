Wear OS : les meilleurs jeux pour vous éclater avec votre montre

Dans une journée, il se peut que votre emploi du temps soit très chargé. Et quand cela arrive, comment se rafraîchir l’esprit ? En jouant à des jeux bien évidemment. Il existe désormais de nombreuses applications que vous pouvez télécharger. Et il est même possible de jouer à des jeux sur votre montre connectée sous Wear OS.

Chaque année, les développeurs du monde inventent des jeux de différents genres pour répondre aux préférences des utilisateurs. Oubliez donc le casse-tête qui consiste à sortir votre smartphone de votre poche quand vous voulez effectuer une session de jeu. Découvrez les meilleurs jeux Wear OS que nous avons présélectionnés pour vous amuser rapidement !

Cosmos Run, l’un des meilleurs jeux sur Wear OS

Le jeu d’arcade le plus en vue sur les smartwatch pourvues de Wear OS, c’est Cosmo Run. Il s’agit d’un jeu dans lequel vous devez explorer des chemins de survie pour franchir des niveaux. Vous aurez alors droit à une expérience haute en couleur. Il faut en effet que vous surviviez suffisamment longtemps pour vous permettre de débloquer des chemins alternatifs et d’accéder à des défis plus difficiles.

C’est l’un des jeux Wear OS qui est le mieux optimisé pour Android. Mais il faut savoir manipuler votre écran pour produire les mouvements requis par le jeu. Si vous commencez tout juste à jouer à des jeux sur votre smartwatch, il vous faudra peut-être un peu de pratique pour vous habituer à cette nouvelle expérience de jeu.

Quiz de culture général, une application faisant travailler la mémoire

Si vous aimez vous cultiver, cette application quiz peut être aisément installée sur votre montre connectée Wear OS. Les règles à suivre sont simples. Il suffit de répondre à des questions de culture générale afin de progresser dans le jeu. Ce sont des questions à choix multiple qui mettront vos connaissances à rude épreuve. Ainsi, en y répondant, vous pourrez alors découvrir de nouvelles informations sur le monde et renforcer vos acquis.

De plus, chaque fois que vous répondez correctement à une question, le jeu allume une lumière verte et chaque fois que vous obtenez une mauvaise réponse, vous verrez une lumière rouge. C’est une excellente distraction pour tuer le temps.

Wear Maze, un jeu à l’aspect vintage très populaire

Si vous désirez jouer à une version numérique du flipper, Wear Maze est l’un des meilleurs jeux pour Android Wear OS qui lui ressemble assez mais sans les boutons. Il exploite au mieux l’accéléromètre de votre montre. C’est un jeu addictif pour les amateurs de labyrinthes !

Dans Wear Maze, vous disposez d’une balle au milieu d’un labyrinthe. Contrôlez la balle en inclinant votre poignet pour trouver le bon chemin avant la fin du temps imparti. La pression du temps est telle que la plupart du temps, vous choisirez le mauvais chemin dans la précipitation. Le niveau 3 est difficile à passer. L’astuce consiste à faire preuve de calme avant d’agir. Regardez, observez et bougez ensuite.

Memem, un jeu haut en couleur

Pour ceux qui aiment les jeux de mémoire sur Wear OS, Memem vous divertira. Ce jeu est peut être l’un des défis les plus simples mais aussi difficiles à relever. Il consiste à mémoriser le motif des couleurs qui clignotent sur l’écran de votre smartwatch. Cependant, pour terminer les niveaux, vous devez apprendre les séquences exactes de ces couleurs clignotantes et les répéter. Au fur et à mesure que vous franchissez les niveaux, les défis deviennent de plus en plus difficiles à relever. C’est donc un jeu assez ludique. Cependant, il n’est pas conseillé pour les personnes atteintes de daltonisme.

Snake pour montre Wear OS

Les amoureux des jeux du début des années 2000 seront ravis de savoir que Snake est maintenant disponible sur Google Play Store. Ce jeu rétro peut aisément être installé sur votre Google Pixel. Le jeu met en scène un serpent qui grandit au fur et à mesure que vous le nourrissez en attrapant la proie sur l’écran.

Cependant, plus il grandit, plus le jeu devient difficile. Vous devez donc gérer les mouvements du serpent à l’intérieur même de l’écran. Vous pouvez également ajuster la vitesse du serpent pour contrôler le niveau de difficulté. C’est l’un des meilleurs jeux Wear OS. L’interface est simple à comprendre que vous soyez un nouveau joueur ou un professionnel. Vous prendrez plaisir à y jouer lors de vos temps libres. Il est en effet très addictif.

ZZZ, l’un des jeux de rôle les plus apprécié sur smartwatch

Si vous cherchez un bon RPG pour smartwatch, c’est l’application ZZZ qu’il vous faut. C’est un jeu optimisé pour les petits écrans. Et il fonctionne de manière fluide. Comme son nom l’indique, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans cet univers miniature.

Vous pouvez collecter des héros et augmenter leurs statistiques pour devenir puissant dans ce jeu. De plus, il y a plusieurs armes que vous pouvez collecter et améliorer. Le jeu est spécialement conçu pour les montres connectées sous Wear OS. Il est facile de contrôler ses commandes et l’expérience de jeu est véritablement interactive. Sans oublier le fait que son assez rétro il donne un certain charme.

Chess, pour les amateurs de jeux de stratégie

Pouvoir jouer aux échecs sur l’écran de sa smartwatch est également intéressant. Et c’est justement ce que propose Chess. Ce jeu est l’un des meilleurs jeux si vous aimez les jeux de stratégie.

Il est toujours impossible de prévoir comment se déroulera une partie. Mais c’est ce qui est amusant dans ce jeu. Cependant, au fur et à mesure que vous gagnez des parties, votre classement augmente et le niveau de difficulté des matchs se corse aussi. C’est alors un jeu fait pour les personnes aimant relever des défis à travers des compétitions d’échecs.

JetPack Joyride, un jeu où il faut savoir courir et éviter des obstacles

Les amateurs de course d’obstacles seront enchantés de pouvoir se défouler en ayant JetPack Joyride dans votre montre connectée. Les utilisateurs qui aiment l’action apprécieront ce jeu sur leur système d’exploitation Wear OS. Et les règles de cette activité sont faciles à assimiler.

Équipé de jetpacks propulsés par des balles votre personnage doit effectuer un parcours. Sauf que des dragons mécaniques géants vous barreront la route. Pour vous aider à faire face à la pénurie de pièces, des oiseaux tireront de l’argent. Il va falloir le récolter. Plus vous parcourez de distance, meilleur sera votre score. Ce jeu solo hors ligne a été développé par les créateurs de Fruit Ninja. Vous serez enthousiasmé en y jouant !

Infinity Loop, un puzzle

Ceux qui aiment l’ordre et les formes bien définies apprécieront l’application de jeu Infinity Loop sur leur smartwatch. C’est un jeu de puzzle. Le jeu vous donne beaucoup de lignes et vous devez les faire pivoter jusqu’à ce qu’ils forment une forme de boucle infinie. Cela peut paraître simple de prime abord, mais comme tous les jeux sur Wear OS, le gameplay devient compliqué au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu.

Sa mécanique est très simple à comprendre. Ce qui en fait l’un des jeux les plus appréciés par le grand public en ce moment. Vous appuyez simplement sur les formes présentes sur l’écran de votre montre pour les déplacer. Ainsi, le contrôle sur Android Wear est de premier ordre. Le jeu est gratuit avec des achats très peu coûteux dans l’application.

Space War, un autre jeu où il faut savoir viser

En matière de jeux de tirs, Space War est le plus intéressant de tous sur Wear OS. Les graphismes du jeu sont plus poussés que ceux de PaperCraft. Il s’agit en fait de faire voler un appareil spatial et d’abattre autant de méchants que possible en étant dans l’espace.

Les commandes pour contrôler votre vaisseau sont assez simples à manier. Vous appuyez sur les côtés gauche ou droit de l’écran pour vous déplacer. Taper sur le centre de l’écran déclenche vos armes. Le jeu dispose de 12 niveaux et d’un support pour les écrans ronds et carrés. C’est donc un superbe jeu. Mais il est payant dans Play Store. Il est recommandé de le tester avant l’expiration du délai de remboursement.

2048, un jeu de combinaison amusant

Le fait de combiner des chiffres peut être une activité divertissante. Voilà pourquoi, 2048 Android Wear est un spin portable qu’il est intéressant d’essayer sur sa montre connectée. Il s’agit d’un jeu mobile classique qui exige que vous combinez les carreaux avec le même nombre. Cela fait un nouveau numéro.

Le jeu consiste alors à répéter ce processus jusqu’à ce que vous ne puissiez pas aller plus loin. Et il est possible de recommencer du début à l’infini. C’est donc un jeu trompeusement difficile une fois que vous commencez une partie. Il est disponible gratuitement sur Google Play Store et connaît un grand succès auprès de nombreux utilisateurs.

Pet Quest, un jeu où il faut prendre soin de son animal de compagnie

Enfin, le jeu Tamagotchi qui consistait à prendre soin d’un animal virtuel est désormais accessible sur votre montre connectée. Mais cette variante se dénomme Pet Quest. C’est un jeu d’aventure sur Pixels pour Wear OS. Et son principe ressemble vraiment à celui de Tamagotchi.Vous pouvez jouer avec votre animal de compagnie, le nourrir, lui faire apprendre de nouvelles astuces, améliorer sa nourriture ou continuer ses tâches en jouant à ce jeu sur votre smartwatch. De plus, les sons que vous faites dans le jeu vous sont transmis lorsque votre animal de compagnie est content ou lorsqu’il est grincheux. C’est très amusant.