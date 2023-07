Technologie UV-A dans la purification de l’eau : Comment ça marche ?

L’eau potable est un enjeu majeur pour la santé et le bien-être. Cependant, la question se pose souvent : quelle est la technologie de purification de l’eau la plus efficace et la plus durable pour traiter l’eau du robinet ?

Dans le vaste univers des purificateurs d’eau, il existe de nombreuses options, notamment les systèmes à charbon actif et ceux à osmose inverse. Pourtant, une technologie se distingue nettement : la technologie UV-A.

La technologie UV-A : qu’est-ce que c’est ?

La technologie UV-A, aussi appelée photolyse du chlore par rayonnement UV-A, utilise le rayonnement ultraviolet pour éliminer les bactéries, les virus et autres organismes nuisibles dans l’eau. Cette méthode se base sur les propriétés uniques des rayonnements ultraviolets pour décontaminer l’eau.

Le rayonnement UV-A est une portion de la lumière du spectre ultraviolet. Il est moins énergétique que les rayonnements UV-B et UV-C, mais il est capable de détruire efficacement les micro-organismes en affectant leur ADN et en inhibant leur capacité à se reproduire. Cette caractéristique le distingue des autres formes de purification de l’eau et lui confère plusieurs avantages.

Le fonctionnement de la technologie UV-A

Le fonctionnement de la technologie UV-A est assez simple. Lorsque l’eau passe par une chambre contenant une source de lumière UV-A, les micro-organismes présents dans l’eau sont exposés au rayonnement. L’énergie de ce rayonnement endommage l’ADN de ces micro-organismes, les rendant incapables de se reproduire et, par conséquent, de provoquer des maladies.

Une caractéristique remarquable de la technologie UV-A est qu’elle n’utilise aucun produit chimique pour purifier l’eau. Cela signifie qu’aucune substance toxique n’est ajoutée à l’eau pendant le processus de purification. De plus, la purification par UV-A ne produit pas de déchets et consomme très peu d’énergie, ce qui en fait une option à la fois économique et respectueuse de l’environnement.

Avantages de la technologie UV-A

Un des principaux avantages de la technologie UV-A est qu’elle élimine les goûts et les odeurs indésirables que peut présenter l’eau du robinet.

Par ailleurs, les purificateurs utilisant la technologie UV-A ne nécessitent ni filtres ni cartouches à remplacer, ce qui réduit les coûts et les contraintes sur le long terme.

De plus, le fait qu’aucun produit chimique ne soit utilisé élimine le risque de surdosage de ces substances dans l’eau, une problématique importante rencontrée avec d’autres techniques de traitement de l’eau.

Avantages économiques de la technologie UV-A

Au-delà de ses avantages environnementaux et sanitaires, la technologie UV-A présente également un attrait économique indéniable. En effet, l’acquisition d’un purificateur d’eau utilisant cette technologie représente un investissement initial, qui se situe généralement entre 100 et 300 euros. Cependant, cet investissement est rapidement amorti.

L’eau du robinet, une fois purifiée, coûte bien moins cher que l’eau minérale en bouteille : pour un litre, le coût de l’eau du robinet est d’environ 0,003 euro, contre 0,3 – 0,9 euro pour l’eau minérale, soit de 100 à 300 fois plus cher !

Donc, non seulement vous réduisez votre impact environnemental en diminuant votre consommation de plastique, mais vous réalisez par ailleurs des économies considérables sur le long terme. Ainsi, la technologie UV-A représente une solution à la fois écologique et économique pour l’accès à une eau de qualité.

En conclusion, la technologie UV-A offre une solution de purification de l’eau à la fois efficace, durable et économique. Avec une approche respectueuse de l’environnement et une capacité à fournir une eau saine rapidement et facilement, cette technologie est une excellente option à considérer lors de l’achat d’un purificateur d’eau. Faire un choix éco-responsable pour votre eau potable n’a jamais été aussi facile.

(photo principale : Purificateur d’eau UV-A – Dispositif UV-A avec lumière bleue pour nettoyer l’eau du chlore.)