[BON PLAN] – Boostez votre diffusion en ligne avec le TC Helicon GoXLR à prix cassé !

Si vous êtes un diffuseur en ligne ou un créateur de contenu à la recherche d’une plateforme de diffusion audio tout-en-un, ne cherchez pas plus loin ! Le TC Helicon GoXLR est l’outil ultime pour améliorer la qualité de votre diffusion en ligne. En ce moment, il est disponible avec une réduction incroyable de 18%. Ne ratez pas cette opportunité de passer au niveau supérieur dans le monde de la diffusion en ligne.

Une chute de prix à ne pas rater

Ne manquez pas cette offre sur le TC Helicon GoXLR. Pour seulement 275 euros au lieu de 336,99 euros, vous pouvez améliorer considérablement la qualité de votre diffusion en ligne. Ne laissez pas passer cette opportunité de vous démarquer et d’engager votre public comme jamais auparavant.

Procurez-vous le TC Helicon GoXLR dès aujourd’hui et préparez-vous à une expérience de diffusion en ligne de haut niveau !

TC Helicon GoXLR : une plateforme de diffusion tout-en-un

Le TC Helicon GoXLR est une plateforme de bureau complète conçue spécialement pour les diffuseurs en ligne. Il combine un mélangeur 4 canaux, des faders motorisés personnalisables, une carte son, et des effets vocaux pour vous offrir un contrôle total sur votre audio en temps réel.

Le mélange parfait à chaque fois

Avec le mélangeur à 4 canaux du TC Helicon GoXLR, vous pouvez ajuster le volume de toutes vos sources audio en temps réel. Cela permet de vous concentrer sur l’essentiel de votre diffusion.

Personnalisez votre GoXLR avec un éclairage RVB entièrement personnalisable pour correspondre à votre style, votre plate-forme de jeu ou votre marque.

Un contrôle absolu avec des faders motorisés personnalisables

Les faders motorisés personnalisables du GoXLR vous permettent de revenir rapidement au son que vous désirez. Personnalisez-les à l’aide des bandes de gribouillis LCD pour une expérience audio sur mesure.

Une application intuitive pour un contrôle facile

Que vous soyez un expert ou un débutant en audio, l’application GoXLR offre une interface simple et conviviale pour démarrer rapidement. Elle propose également des options avancées pour ceux qui souhaitent un contrôle plus approfondi sur leur son.

Échantillons à la volée et effets vocaux professionnels

Utilisez la carte son et l’enregistreur du TC Helicon GoXLR pour créer des échantillons à la volée. Cette carte est aussi apte à ajouter des effets vocaux de qualité professionnelle à votre diffusion, comme la réverbération, l’écho, le pitch shift et bien plus encore.

Le TC Helicon GoXLR comprend une gamme d’effets audio, des égaliseurs aux compresseurs, pour améliorer instantanément la qualité de votre voix. Vous n’avez pas besoin d’être un ingénieur du son pour obtenir un son exceptionnel.

Le GoXLR est équipé d’un préampli micro Midas haut de gamme à faible bruit pour une qualité de diffusion professionnelle.