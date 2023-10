Spider-Man : l’unique héritier de l’esprit Arkham ?

Les jeux vidéo modernes offrent une variété de super-héros et de styles de jeu captivants, de l’infiltration discrète à l’action dynamique. Marvel’s Spider-Man 2 est le dernier-né de la série Arkham et il offre une expérience immersive aux joueurs. Ces derniers peuvent se faufiler dans les ombres, voler entre les poutres et aider les citoyens en détresse.

L’influence des jeux Batman Arkham sur Spider-Man

L’influence des jeux Batman de Rocksteady sur la série Spider-Man de Marvel est indéniable. Insomniac, le développeur de Spider-Man, a suivi le modèle d’Arkham tout en ajoutant sa propre touche.

Cette imitation est considérée comme une forme de flatterie. En effet, cela montre la solidité de la formule d’Arkham qui a été adoptée par de nombreux autres jeux.

La direction de Rocksteady : Nouveaux horizons et limites

Rocksteady, le studio derrière les jeux Batman Arkham, a élargi ses horizons vers des jeux multijoueurs et coopératifs. Bien que des titres tels que Gotham Knights et Suicide Squad Kill the Justice League aient été publiés.

Ils se sont éloignés du style de jeu solitaire d’Arkham, décevant les fans. En effet, ces derniers cherchent désormais des expériences similaires dans d’autres jeux.

Spider-Man 2 : L’évolution et l’originalité

Spider-Man 2 enrichit de nombreux aspects des jeux précédents d’Insomniac tout en empruntant à Arkham. Les nouveautés, comme le mécanisme de vol en wingsuit et les énigmes environnementales, ajoutent une touche unique à l’expérience du jeu.

De plus, l’attention portée aux détails par l’équipe de développement est remarquable. L’originalité des personnages Marvel ajoute à cela. Cette combinaison crée un chef-d’œuvre technologique et artistique.

L’attente des fans et les vides dans le monde du jeu vidéo

L’absence de nouveaux jeux Batman Arkham se fait ressentir par les fans. De même, d’autres franchises populaires, telles que Silent Hill, Metal Gear Solid et Splinter Cell, manquent à l’appel. Ce vide est difficile à combler pour les amateurs de ces séries emblématiques.

Les attentes élevées des joueurs soulignent le besoin d’ajustements internes dans l’industrie du jeu vidéo. Cependant, des jeux tels que Spider-Man offre un soulagement temporaire à ces attentes grâce à un style à la Arkham.

L’héritage de Rocksteady et d’Insomniac

En fin de compte, Spider-Man représente un successeur digne de ce nom pour les fans de jeux tel que Batman Arkham. Cela témoigne de l’impact durable des studios comme Rocksteady et d’Insomniac sur l’industrie du jeu vidéo.