Le Walkman existe toujours et Sony annonce une version plus abordable

Optez pour un son de haute qualité avec le NW-A306 de Sony, sa dernière version du Walkman abordable.

Sony remet le streaming musical sur le devant de la scène avec son dernier Walkman. Cet appareil améliore vos morceaux préférés de n’importe quel service de streaming musical.

Vivez en musique où que vous soyez

Sony a peaufiné tous les détails de son Walkman abordable

Il est aujourd’hui facile de transporter avec soi, tous ses morceaux musicaux préférés. Sony s’y met aussi avec son walkman abordable et à finition premium. Le boîtier est entièrement en aluminium et la conception semble avoir été peaufinée jusque dans ses moindres détails. Quant à ses composants, ils sont tous de haut de gamme.

Ce lecteur musical de Sony est compatible au Wi-Fi et possède une batterie à durée de vie élevée. Léger, ce Walkman NW-A306 saura vous accompagner sans vous encombrer où que vous soyez. D’autant plus que son autonomie peut même aller jusque dans les 36 heures en lecture continue de fichiers FLAC.

L’expertise de Sony au service des mélomanes

Sony a doté ce Walkman abordable de toute son expertise. Elle l’a même doté d’un moteur sonore, du LDAC, d’une paire d’écouteurs sans fil et de la fonction 360 Reality Audio. Cet appareil vous assure une immersion complète dans une ambiance sonore 3D. Le rendu sonore obtenu est de haute qualité et plus riche. D’autant plus qu’il est aussi équipé d’un amplificateur numérique S-Master HX et du SADC.

Toutefois, son espace de stockage de seulement 32 Go semble insuffisant pour une utilisation confortable. En effet, une fois toutes les applications installées, vous n’aurez normalement plus qu’à peu près 18 Go. Cet espace permet certes le stockage de plusieurs morceaux, mais si vous êtes un grand amateur de musique, il ne sera point suffisant.

Disponibilité du NW-A306 de Sony, un Walkman premium abordable

Sony tient d’ailleurs à ce que son Walkman NW-A306 soit le plus abordable. Il le propose actuellement à 350 euros pour un lancement prévu en ce janvier 2023 sur le territoire britannique et européen.