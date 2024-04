Shogun : Toranaga devient-il Shogun à la fin de la série de Disney Plus ? On vous explique

Découvrez si Toranaga devient Shogun dans la fin du dernier épisode de cette série Disney Plus. Âmes sensibles, attention, cet article contient des spoilers !

Dès le début de la série, l'objectif de Toranaga était clair et précis. Il aspire à devenir Shogun pour mener le Japon vers une nouvelle ère plus prospère et plus paisible. C'est pour cela que le public avait pu découvrir les manigances et les plans de ce Seigneur de guerre, quitte à transformer tout son entourage en pions.

Alors, la question que l'on se pose c'est : « est-ce que Yoshii Toranaga est devenu Shogun après qu'il ait vaincu Ishido à la fin de la série » ? Sans plus vous faire attendre, voici le décryptage de cette série basée sur un nouvel de James Clavell, lui-même inspiré de l'histoire vraie de Tokugawa Ieyasu.

Shogun épisode 10 : un final doux et amer ?

Avant de commettre le seppuku pour avoir aidé Ishido à tuer Mariko, Yabushige est le seul à avoir entendu Toranaga avoué son plan pour arriver à ses fins. Mais, lorsque Yabushige lui demanda s'il a toujours voulu être Shogun, la réponse de Toranaga reste évasive. Cependant, une fois le seppuku terminé, les téléspectateurs peuvent découvrir un sourire se dessiner sur son visage. De quoi laisser croire qu'il est arrivé à ses fins !

Cette finale poignante nous montre également comme s'est terminé la vie de John Blackthorne. Ce dernier ne rêvait que d'une chose : rentrer en Angleterre et se remémorer de son amour pour Mariko. Sauf qu'après que son navire ait été détruit, ce rêve ne sera qu'un lointain souvenir.

Dès le début, sa vie était entre les mains de Toranaga et son destin était lié au sien, tout simplement parce que cet allié inhabituel le faisait rire. L'Anglais passera le reste de sa vie au Japon, tout comme la stipule l'accord que Mariko avait passé avec les Portugais.

Est-ce que Toranaga devient Shogun à la fin ?

Comme cet œuvre est une fiction basée sur des faits-réels, notamment la vie de Tokugawa Ieyasu, il faut croire que le personnage de Toranaga aura le même destin que son homologue dans la vie réelle.

Toranaga avait toujours rêvé de devenir Shogun, et il a mis en place un plan parfaitement élaboré pour atteindre son objectif. Parmi cela, obtenir le soutien incontestable d'Ochiba-no-kata, qui représente l'héritier jusqu'à sa majorité. Une chose qu'il a réussie, notamment avec la mort de Mariko dans l'épisode 9.

Grâce à ce soutien, il devient plus facile pour lui de détourner les alliés d'Ishido afin de l'aider dans sa quête. Avec l'héritier à ses côtés, Toranaga n'aura aucun mal à accéder au pouvoir et devenir celui qu'il a toujours voulu être. Il va devenir le chef militaire absolu du Japon en commençant son règne à Edo !

La fin de ce dixième épisode où Toranaga devient Shogun n'a pas été le final explosif que tout le monde s'attendait. Mais il faut croire que l'intrigue met en valeur l'excellente conclusion de la série. L'épisode 10 nous montre combien la vie du Seigneur Toranaga, John Blackthorne et Lady Mariko se sont entremêlées pour façonner l'histoire du Japon sur près de deux siècles.

