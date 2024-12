Quand un vélo prend des airs de voiturette : Découvrez le Karbikes

Le Karbikes, une innovation de la startup strasbourgeoise du même nom, est un croisement entre un vélo et une voiture électrique. Il combine les avantages du deux-roues et de la voiturette sans permis. Ce projet, qui entre dans sa phase finale de développement, offre une alternative aux déplacements urbains. C’est le fruit de l’imagination de Lucas Vançon, président de Karbikes.

Un croisement entre un vélo et une voiture électrique

Bien que le Karbikes ressemble à une voiturette, il reste avant tout un vélo à assistance électrique ou VAE. Avec ses dimensions compactes, il est trois fois plus petit qu’une voiture et peut circuler sur les pistes cyclables. Ce véhicule répond aux besoins de nombreux utilisateurs. Il peut transporter des passagers, des bagages ou même être adapté pour des professionnels grâce à sa plateforme modulable.

Ce croisement entre le vélo et la voiture électrique offre par ailleurs d’excellentes performances. Sa motorisation, équipée d’un moteur Valeo de 250 W, permet d’atteindre une autonomie de 75 km. Elle est même extensible à 160 km grâce au pédalage, à une batterie supplémentaire et à un panneau solaire. Ce côté écologique et économique de Karbikes le rend encore plus attractif. Il l’est encore plus si vous cherchez une solution écoresponsable qui optimise vos déplacements urbains.

Un modèle adaptable pour les particuliers et les professionnels

En plus d’être le parfait croisement entre une voiture et un vélo électrique, Karbikes a l’avantage d’être modulable. Capable de transporter jusqu’à 150 kg et trois passagers, il s’adapte à diverses utilisations. La banquette arrière se transforme facilement pour offrir plus de rangement. Elle dispose d’un coffre pouvant atteindre 400 litres. Les professionnels ont également la possibilité de personnaliser le véhicule en remplaçant la banquette arrière par un caisson de transport. Ceci offre une capacité de chargement d’un mètre cube.

Cette flexibilité permet au Karbikes de répondre à des besoins variés. En tant que croisement entre vélo et voiture électrique, il est avant tout destiné aux trajets quotidiens en ville. Il l’est tout autant pour les entreprises qui ont besoin d’un transport léger et pratique. Ce concept novateur, qui va bientôt circuler dans les rues, pourrait bien représenter l’avenir du transport urbain écologique et efficace.

Décarbonez vos trajets du quotidien grâce à Karbikes !

➡️ Un vélo cargo électrique à 4 roues équipé d’une carrosserie créé dans le cadre de l'#eXtrêmeDéfi de l’@ademe et #France2030.

Retrouvez ce type de véhicule à #InnovClimat à @BxMetro du 3 au 5/10

👉https://t.co/xhgIC9FQsk pic.twitter.com/ygtvQGINid — ADEME (@ademe) July 25, 2024

