[BON PLAN] – Sony BRAVIA XR-42A90K, un divertissement immersif à -200 euros

Entrez dans une nouvelle ère de divertissement avec le Sony BRAVIA XR-42A90K. Un téléviseur OLED 4K Ultra HD de 42 pouces qui redéfinit votre expérience visuelle et auditive. Doté d’une qualité d’image exceptionnelle, d’un son immersif et de la puissante Google TV, ce modèle 2022 est conçu pour satisfaire les amateurs de cinéma, les joueurs passionnés et les amateurs de contenu en streaming.

Prenez avantage de cette opportunité !

Pour rendre cette expérience télévisuelle de pointe encore plus accessible, on vous offre une réduction incroyable de 13 % sur le Sony BRAVIA XR-42A90K. Vous pouvez désormais obtenir ce téléviseur exceptionnel pour seulement 1399 euros. Vous économisez ainsi 200 euros sur le prix initial de 1599 euros.

De plus, on a simplifié le paiement en vous permettant de le diviser en 24 fois, à seulement 67,21 euros par tranche, frais inclus. Cette offre est à durée limitée, alors ne laissez pas passer l’opportunité de posséder ce bijou de technologie à un prix exceptionnel.

Profitez également de la garantie de 2 ans pour une tranquillité d’esprit totale.

Explorons le Sony BRAVIA XR-42A90K

Une image OLED époustouflante

Le Sony BRAVIA XR-42A90K vous offre une qualité d’image OLED à couper le souffle. Les noirs profonds et les détails incroyables dans les zones sombres et lumineuses créent des scènes qui prennent réellement vie. Que vous regardiez des films, jouiez à des jeux vidéo ou diffusiez des séries, vous serez ébloui par la clarté et la réalisme de l’image.

Un son immersif avec Acoustic Surface Audio+

Ce téléviseur révolutionnaire va encore plus loin en proposant une expérience audio exceptionnelle. L’Acoustic Surface Audio+ combine deux actionneurs avec un caisson de basse pour créer un son qui suit l’action à l’écran. Les voix sont claires et naturelles, tandis que les basses sont puissantes.

Un design élégant et polyvalent

Le Sony BRAVIA XR-42A90K est conçu pour s’intégrer parfaitement à votre maison. Son pied multi-position One Slate premium vous offre une polyvalence totale. Vous pouvez l’installer en position ras du meuble pour un look épuré, ou en position barre de son pour compléter votre expérience audio. Quelle que soit votre préférence, ce téléviseur s’adapte à votre style.

Parfait pour les gamers

Si vous êtes un amateur de jeux, ce téléviseur est le choix idéal. Doté du HDMI 2.1, il prend en charge toutes les fonctions des consoles nouvelle génération, y compris la 4K120, le VRR et l’ALLM. De plus, il offre des fonctions d’ajustement de la qualité d’image exclusives avec la PS5. Ce qui garantit une expérience de jeu optimale.

Un monde de divertissement sans limites avec Google TV

Avec Google TV, vous accédez à un univers infini de divertissements. Plus de 700 000 films et séries sont à portée de main, affichés selon vos préférences. De plus, grâce à l’assistant Google, vous pouvez contrôler votre téléviseur, rechercher votre télécommande et gérer vos objets connectés à la voix. C’est une expérience de divertissement sans pareille.

Ne laissez pas passer cette opportunité de posséder le Sony BRAVIA XR-42A90K à un prix exceptionnel. Commandez dès maintenant et transformez votre façon de regarder la télévision et de jouer à des jeux. Faites de chaque moment un moment spécial avec ce téléviseur révolutionnaire.