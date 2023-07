85% de remise chez pCloud pour la Fête Nationale ! Ne ratez pas

Profitez de la Promo pCloud Fête Nationale et économisez sur les forfaits à vie pour sécuriser vos données.

pCloud vous propose une promotion pour la fête nationale en faisant le plein de stockage en ligne ! Du 10 au 17 juillet 2023, il lance une grande promotion exceptionnelle en l’honneur de la fête nationale française. Avec jusqu’à 85 % de remise sur ses plans Lifetime, c’est l’occasion rêvée de sécuriser vos données tout en réalisant des économies monumentales.

Stockage Cloud : quels bénéfices obtiendrez-vous en optant pour cette solution ?

Avant d’explorer la promo pCloud fête nationale, examinons l’importance croissante du stockage Cloud dans notre ère numérique. Avec la prolifération des données et des fichiers, trouver un espace de stockage fiable et sécurisé devient difficile.

Dans ce cas, les disques durs traditionnels peuvent tomber en panne, et la capacité de stockage des appareils mobiles est limitée. C’est pour cela que vous avez besoin d’un meilleur stockage cloud pour stocker vos données. Non seulement il permet de stocker des quantités quasi illimitées de données, mais il facilite également le partage entre différents appareils et utilisateurs. Ainsi, des acteurs majeurs tels que pCloud sont essentiels tant pour les professionnels que pour les particuliers.

Les avantages de la promo pCloud fête nationale

Sécurité et confidentialité

Pour commencer, pCloud est basé en Suisse, pays réputé pour ses lois de confidentialité strictes. C’est-à-dire que vos données sont protégées par certaines des meilleures régulations en matière de confidentialité. De plus, même sans souscrire à pCloud Crypto, un module de sécurité supplémentaire, vos fichiers sont chiffrés avec une norme de sécurité AES-256 et protégés pendant leur transfert via TLS/SSL.

Offres Lifetime exceptionnelles

Contrairement à d’autres fournisseurs, pCloud propose des forfaits à vie qui permettent de faire des économies substantielles à long terme. En optant pour un plan Lifetime pendant la promotion pCloud Fête Nationale, vous n’aurez à payer qu’une seule fois, sans vous soucier des abonnements mensuels ou annuels.

Voici les offres incroyables que vous pouvez saisir du 10 au 17 juillet 2023 :

Tout d’abord, le Premium Lifetime de 500 Go est disponible avec une réduction de 75%. Vous pouvez obtenir ce plan pour seulement 139 euros au lieu de 570 euros. Ensuite, le Premium Plus Lifetime de 2 To bénéficie également d’une remise de 75%. Vous pouvez saisir ce plan pour 279 euros au lieu de 1 140 euros. Enfin, le plan le plus avantageux est le 10 To Lifetime, avec une réduction époustouflante de 85%. Ce plan est disponible pour 890 euros au lieu de 6 000 euros.

Ces plans sont parfaits si vous prévoyez d’utiliser le stockage en nuage pendant plusieurs années. Après environ trois à quatre ans, ces plans Lifetime deviennent essentiellement du stockage gratuit. Alors, êtes-vous prêt à donner un coup de pouce à votre stockage en ligne ? Saisissez cette opportunité exceptionnelle et rejoignez la révolution du stockage avec pCloud.