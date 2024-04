[BON PLAN] – Le prix de l’enceinte Bluetooth Marshall Woburn II est réduit de 14%

Découvrez la promotion immanquable sur la Marshall Woburn II Homeline, l'enceinte qui allie parfaitement design emblématique et performance sonore exceptionnelle. Profitez d'une réduction de 14%. C'est l'occasion rêvée de vous offrir le meilleur de la musique.

Réduction inattendue sur la Marshall Woburn II

Faites l'expérience de la qualité audio inégalée de la Marshall Woburn II. Profitez d'une réduction sensationnelle de 14%, avec un nouveau prix de 374,30 euros au lieu de 435,00 euros. Et ce n'est pas tout, bénéficiez également de la possibilité de régler votre achat en quatre versements, pour une flexibilité maximale. Ne manquez pas cette chance unique de posséder un morceau de l'héritage Marshall.

La Woburn II et ses performances exceptionnelles

Un héritage visuel et sonore

Cette enceinte Bluetooth va au-delà d'une enceinte ordinaire ; c'est un morceau d'histoire. Avec son design emblématique qui évoque les amplificateurs légendaires ayant marqué des générations, elle se dresse fièrement comme un symbole de la culture rock. Ce n'est pas simplement un appareil que vous achetez, mais une pièce de collection qui s'harmonisera avec n'importe quel intérieur.

Qualité sonore inégalée

Avec la Woburn II, attendez-vous à une expérience d'écoute qui sublime les frontières du son traditionnel. Des aigus cristallins, des médiums vivants et des basses puissantes, chaque note est reproduite avec une clarté et une précision exceptionnelles. Grâce à ses composants de haute qualité, avec deux tweeters et deux caissons de basse alimentés par des amplificateurs de classe D, cette enceinte de 110 watts vous promet une immersion totale dans votre musique préférée.

Une connexion sans faille

Dans l'ère du numérique, la connectivité est reine. La Woburn II excelle avec sa technologie Bluetooth 5.0 aptX. Cela vous offre un son de haute qualité sur une portée de jusqu'à 10 mètres. Que vous souhaitiez streamer depuis votre smartphone, votre tablette ou tout appareil Bluetooth, la connexion est rapide, stable et sans perte. De plus, avec ses options de connectivité filaire via entrée RCA ou prise 3,5 mm, vos options d'écoute sont infinies.

Personnalisation au bout des doigts

Votre musique, vos règles. La Woburn II vous donne le contrôle total sur votre expérience d'écoute, que ce soit via l'application Marshall Bluetooth ou les commandes analogiques intuitives situées sur le panneau supérieur. Ajustez les basses, les aigus, et le volume pour créer l'ambiance parfaite pour chaque moment.

Partagez la musique

La fonction multi utilisateurs de la Woburn II est une invitation à partager le plaisir. Avec la capacité de connecter plusieurs appareils, elle devient le cœur de vos soirées. Cela permet à chacun de jouer le DJ. C'est la compagnon parfaite pour ces moments où la musique rassemble.

La Marshall Woburn II à 374,30 euros est une offre à ne pas laisser passer. Avec son héritage, sa qualité sonore, sa connectivité exceptionnelle, ses options de personnalisation et sa capacité à unir les gens, elle représente bien plus qu'une simple enceinte. La musique n'attend pas, et cette offre non plus.

