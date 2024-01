[BON PLAN] – Bénéficiez de 33% de remise sur la barre de son Samsung HW-Q990C

Découvrez la révolution audio avec la barre de son Samsung HW-Q990C 2023, désormais offerte à un prix incroyable. Profitez d’une expérience sonore immersive grâce à la technologie Dolby Atmos et DTS X, le tout avec une réduction exceptionnelle de 33%. Ne ratez pas cette opportunité unique!

Une offre à ne pas manquer, 490 euros de remise

Saisissez l’opportunité incroyable de transformer votre expérience audio à domicile avec la barre de son Samsung HW-Q990C 2023, désormais disponible avec une réduction de -33% ! Cette offre exceptionnelle vous permet d’acquérir cette barre de son de pointe pour seulement 999 euros au lieu de 1490 euros, incluant 0,5 euros d’éco-participation. En plus, profitez de la facilité du paiement en 4 fois, à raison de 249,75 euros par échéance.

Livraison à domicile offerte sur rendez-vous

Pour faciliter encore plus votre achat, on vous offre la livraison à domicile gratuite sur rendez-vous. Le service de livraison personnalisé garantit que votre expérience d’achat est aussi agréable et pratique que l’utilisation de la barre de son Samsung HW-Q990C elle-même.

Garantie 2 ans, prolongation possible jusqu’à 5 Ans

Votre tranquillité d’esprit est importante. C’est pourquoi la barre de son Samsung HW-Q990C est accompagnée d’une garantie standard de 2 ans. Pour encore plus de sérénité, vous pouvez choisir de prolonger cette garantie jusqu’à 5 ans pour seulement 79,99 euros. Cette option de garantie étendue vous assure une tranquillité d’esprit prolongée.

Zoom sur la barre de son Samsung HW-Q990C 2023

Puissance et technologie sonore avancée

La Samsung HW-Q990C 2023 n’est pas juste une barre de son. C’est une centrale audio de 300 Watts, équipée de 22 haut-parleurs. Profitez du traitement sonore de pointe avec Dolby Atmos et DTS X. Ces derniers offrent des effets sonores 3D époustouflants qui vous plongent au cœur de l’action. La technologie Q Symphony synchronise les haut-parleurs de votre télévision compatible. Cela crée ainsi une expérience immersive inégalée.

Conception et installation faciles

Conçue pour être à la fois élégante et fonctionnelle, la barre de son Samsung HW-Q990C comprend un caisson sans fil et des enceintes arrières incluses pour une immersion sonore maximale. L’installation des enceintes arrières est sans fil. Ce qui simplifie également la mise en place et préservant l’esthétique de votre espace de vie.

Connectivité et contrôle simplifiés

La connectivité de la barre de son est aussi avancée que ses performances audio. Avec HDMI CEC et HDMI Arc, simplifiez vos connexions et réduisez le fouillis de câbles. Profitez également d’une entrée optique, de deux entrées HDMI et d’une sortie HDMI eArc pour une compatibilité étendue. La connectivité Bluetooth, Wi-Fi, et Chromecast, ainsi que la compatibilité avec les assistants vocaux, rendent cette barre de son incroyablement polyvalente et facile à utiliser.

Une consommation énergétique optimisée

Avec une consommation totale de 41,0 W, la barre de son Samsung HW-Q990C 2023 est conçue pour offrir une performance exceptionnelle tout en restant économe en énergie. Cette barre de son est un choix parfait pour les amateurs de technologie soucieux de l’environnement.