[BON PLAN] – Vivez des divertissements extraordinaires avec le Philips NeoPix Ultra 2+

Préparez-vous à une immersion totale dans vos contenus préférés avec le projecteur Philips NeoPix Ultra 2+. Doté d'une qualité d'image True Full HD 1080p et de haut-parleurs stéréo intégrés, ce projecteur vous offre une expérience de divertissement exceptionnelle, que ce soit pour vos films, séries, jeux vidéo ou présentations professionnelles.

Une réduction de prix irrésistible

Profitez dès maintenant d'une offre spéciale sur le Philips NeoPix Ultra 2+. Avec une réduction de 7% sur le prix conseillé, vous économisez 60 euros. Ce qui vous permet de l'acquérir pour seulement 158,99 euros au lieu de 219,97 euros. Ne manquez pas cette opportunité de faire des économies tout en améliorant votre système de divertissement à domicile.

Pour rendre l'achat de votre NeoPix Ultra 2+ encore plus accessible, on vous offre la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Profitez immédiatement de toutes ses fonctionnalités exceptionnelles sans attendre, tout en étalant le paiement de manière pratique et sans aucun coût supplémentaire.

Politique de remboursement garantie

Votre satisfaction est une priorité absolue. C'est pourquoi on adopte une politique de remboursement sans tracas. Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas satisfait de votre Philips NeoPix Ultra 2+ ou s'il est défectueux ou endommagé, vous pouvez le retourner dans les 30 jours suivant la date de livraison.

Des caractéristiques phénoménales pour un divertissement incomparable

Le Philips NeoPix Ultra 2+ est équipé d'une multitude de fonctionnalités pour vous offrir une expérience de divertissement incomparable. Avec sa clé Android TV intégrée et la compatibilité Chromecast, vous avez accès à toutes vos applications préférées, y compris Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney+ et bien d'autres, directement depuis votre projecteur.

Des images époustouflantes où que vous soyez

Grâce à ses fonctions de correction du trapèze numérique, de zoom numérique et d'inversion de l'image, le Philips NeoPix Ultra 2+ vous permet de profiter d'une qualité d'image cristalline, où que vous le placiez. Avec une image projetée allant jusqu'à 165 cm, vous pouvez recréer une véritable expérience cinématographique dans le confort de votre foyer.

Connectivité simplifiée pour une utilisation intuitive

Connectez facilement tous vos appareils compatibles, tels que votre ordinateur portable, un décodeur TV, une clé Amazon Fire TV ou des smartphones, à votre NeoPix Ultra 2+ via le connecteur HDMI. Profitez également d'une configuration simple et d'une compatibilité maximale pour une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Durabilité et qualité exceptionnelles

Avec sa source de lumière LED puissante offrant une durée de vie de plus de 30 000 heures, le Philips NeoPix Ultra 2+ est conçu pour vous offrir des années de divertissement sans faille. Profitez de couleurs riches et éclatantes, d'une netteté d'image exceptionnelle et aussi d'un son immersif pour une expérience audiovisuelle inégalée.

Découvrez également d'autres offres promotionnelles ici.