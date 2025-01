La fin des suicides ? Cette IA pourrait prévenir les tentatives

L’intelligence artificielle (IA) pourrait jouer un rôle crucial dans la détection des patients à risque de suicide et la prévention de ce phénomène. C’est une innovation sans précédent. Mais est-ce vrai ou faux ?

Selon une étude récente, les pratiques de prévention dans le secteur médical pourraient changer. Publiée dans le journal JAMA Network Open, cette recherche met en lumière l’efficacité de deux approches distinctes pour alerter les médecins sur les risques suicidaires. Voici de quoi il retourne.

2 méthodes de cherches qui peuvent améliorer la prévention du suicide grâce l’IA

Les chercheurs ont comparé deux types d’alertes prévenant les médecins qu’ils ont affaire à des patients suicidaires. Il y a des alertes automatiques qui interrompent leur travail et un système passif qui montre simplement les risques dans le dossier du patient. Les résultats sont étonnants.

Les automatic pop-up alertes ont conduit à des évaluations du risque de suicide dans 42 % des cas. Tandis que le système passif n’a provoqué une réaction que dans 4 % des cas. Cette grande différence montre à quel point il est important d’agir rapidement dans les soins de santé.

Des pistes peuvent prévenir le suicide d’une personne

Colin Walsh est un professeur agrégé de bio-informatique, de médecine et de psychiatrie au Vanderbilt University Medical Center. Et en cette qualité, il a souligné un fait important.

En effet, des études antérieures ont révélé que 77 % des personnes qui se suicident ont eu des interactions avec des professionnels de santé au cours de l’année précédant leur décès. C’est souvent pour des problèmes non liés à la santé mentale.

Mais cela met en évidence la nécessité d’une vigilance accrue dans les soins primaires. C’est là que les signes de détresse peuvent passer inaperçus mais ils sont présents. C’est pourquoi, un schéma peut être établi afin que l’IA détecte les prémices d’un suicide et fasse de la prévention.

La mise au point de VSAIL

L’équipe de recherche a mis au point un système d’IA, baptisé VSAIL (modèle de vraisemblance des tentatives et des idées suicidaires de Vanderbilt). Il a été conçu pour inciter les médecins à dépister les patients lors de visites régulières.

Walsh a expliqué que « le dépistage universel n’est pas toujours pratique« . C’est pourquoi, il est important de développer des outils ciblés pour identifier les patients à haut risque et initier des conversations sur leur santé mentale.

Le modèle VSAIL utilise des données provenant de dossiers médicaux électroniques pour évaluer le risque de tentative de suicide d’un patient sur une période de 30 jours. Cette approche permet une évaluation plus précise et personnalisée. Et cela augmente ainsi les chances d’intervention précoce.

Une technologie ne devant pas uniquement être appliquée à la détection du suicide

Les chercheurs estiment que des systèmes similaires pourraient être appliqués dans divers contextes médicaux. Cela élargit ainsi le champ d’application de l’IA dans la prévention du suicide.

Cependant, Walsh met en garde sur la nécessité de trouver un équilibre entre l’efficacité des alertes interruptives et les perturbations qu’elles peuvent causer dans le travail des médecins.

Les résultats de cette étude suggèrent que la combinaison de la détection automatisée des risques et d’alertes bien conçues pourrait permettre d’identifier un plus grand nombre de patients nécessitant des services de prévention du suicide.

Cette recherche ouvre la voie à une nouvelle ère dans la prévention du suicide, où l’IA pourrait devenir un allié précieux pour les médecins. Mais elle leur permettrait aussi de mieux repérer et soutenir les patients en détresse. Les implications de ces découvertes pourraient être vastes. Cela transformerait la manière dont les soins de santé abordent la santé mentale et la prévention du suicide.

