Gemini pour les jeunes : Google prévoit d’en faire l’alliée des générations futures !

Avec la montée en puissance des IA génératives comme ChatGPT et DeepSeek lors de son lancement, de plus en plus d’étudiants les adoptent pour leurs études. Et face à cette tendance, Google envisage de lancer une version de son IA Gemini spécifiquement conçue pour un public plus jeune.

En effet, des rumeurs circulent sur le développement d’une version qualifiée de « kids-friendly » de Gemini, destinée aux enfants et adolescents.

Google Gemini pour les jeunes, un projet en cours

Les premières informations sur cette initiative de Google de faire un Gemini pour les jeunes proviennent d’une analyse du code de l’application Android de Gemini. En décomposant l’APK, c’est d’abord le site Android Authority a mis en lumière des éléments d’interface.

Ils ne sont pas encore activés dans la version actuelle, mais cela confirme que le projet est en cours. Parmi ces éléments, on trouve un écran de démarrage dédié aux enfants et plusieurs visuels suggérant un mode adapté à ce jeune public.

Quelles seront les applications de cette IA ?

Cette version de Gemini pour les enfants pourrait permettre à l’IA de raconter des histoires. Elle pourrait aussi répondre à des questions simples ou aider à faire les devoirs. Qu’en pensez-vous ?

Il est prévu que toutes les interactions se fassent en vocal. Bien que Gemini soit déjà capable de réaliser ce genre de tâches, cette version aura quelques restrictions. Il s’agit notamment du filtrage de contenu et de fonctionnalités accessibles.

Google pose les bases d'une IA dédiée uniquement aux enfants

L’usage de l’IA par les enfants, un sujet controversé

Pour l’instant, Google n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant la disponibilité de ce mode enfant. Il est probable que cette version soit liée à des comptes supervisés. Ils sont semblables à ceux proposés dans le cadre du contrôle parental sur les services de Google.

En effet, le développement d’une IA destinée aux mineurs est un sujet délicat. C’est surtout le cas au sein de l’Union européenne, où les lois sur la collecte de données concernant les enfants sont parmi les plus strictes au monde.

Or, le bon fonctionnement d’un IA agent conversationnel repose en grande partie sur l’analyse et l’apprentissage à partir des interactions avec les utilisateurs.

La contre offensive de Google

Face au scepticisme du grand public, il est donc très probable que Google prépare des phases de test encadrées avant le sortir leur version de Gemini pour les jeunes. Pour arriver à des résultats valides, ils collaboreront avec des associations de protection de l’enfance ou des experts en éducation. De cette manière, ils évalueront l’impact et l’utilité réelle d’un tel outil dans les environnements scolaires ou familiaux. Ainsi, cette IA destinée aux enfants sera sans doute mieux vue.

Des plateformes comme Character.ai ont déjà été critiquées pour leurs effets potentiels sur la santé mentale des jeunes utilisateurs. Dedans, il est possible de discuter avec des personnages fictifs ou historiques. De ce fait, ces préoccupations ont poussé certaines entreprises à renforcer leurs contrôles.

