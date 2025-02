Cette IA met la pression sur les géants américains, mais en quoi consiste DeepSeek ?

Alors que OpenAI, Meta, Gemini ou Grok se tenaient sur jusqu’à présent sur le haut du podium en termes d’IA, la Chine a sorti DeepSeek et le marché mondial a été ébranlé. Cette intelligence artificielle chinoise est tout aussi poussée que les modèles actuels.

Et pourtant, il s’avère que la conception de DeepSeek n’a presque rien coûté par rapport aux millions de dollars que la concurrence américaine à débourser. Mais comment est-ce possible ? Quelles sont les réelles caractéristiques de cette IA ? Voici un petit dossier à ce sujet.

L’Historique de DeepSeek

Selon de nombreuses sources comme BBC, Forbes ou TV5 Monde disent que DeepSeek a été fondée en mai 2023 par Liang Wenfeng. C’est un ancien prodige des mathématiques et gestionnaire de fonds spéculatifs, à Hangzhou, en Chine.

Sa société a été soutenue par le fonds d’investissement High-Flyer lorsqu’ils ont entrepris la conception de cette nouvelle intelligence artificielle. Et depuis le début, ils avaient pour mission de démocratiser l’accès à l’IA en développant des modèles de langage open source à faible coût.

C’est un vrai défi, mais en moins de deux ans, les concepteurs ont réussi à sortir la version R1 de DeepSeek. Et désormais, le nom de cette IA est connu dans le monde entier, dans un secteur dominé par des géants comme OpenAI et Google.

Normalement, le lancement d’une nouvelle IA est comparable à celui d’un nouveau modèle de smartphone. La nouveauté attire toujours le regard du grand public, mais la concurrence entre les marques reste stable.

Mais depuis la mi-janvier 2025, le marché mondial est quasiment méconnaissable depuis la lancée de DeepSeek R1. Ce modèle de langage axé sur le raisonnement avancé, a marqué un tournant dans l’industrie.

C’est devenu l’application la plus téléchargée du moment sur l’App Store d’Apple, surpassant même ChatGPT. Et toujours selon des informations combinées de plusieurs sources, ce succès fulgurant l‘IA chinoise le doit à des coûts de développement estimés à moins de 6 millions de dollars. C’est un chiffre dérisoire comparé aux centaines de millions investis par ses concurrents.

🚀 DeepSeek-R1 is here!



⚡ Performance on par with OpenAI-o1

📖 Fully open-source model & technical report

🏆 MIT licensed: Distill & commercialize freely!



🌐 Website & API are live now! Try DeepThink at https://t.co/v1TFy7LHNy today!



🐋 1/n pic.twitter.com/7BlpWAPu6y January 20, 2025

Quels sont les réelles attributions de cette IA ?

DeepSeek se distingue sur plusieurs points:

Démocratisation de l’IA

En premier lieu, il s’agit d’un modèle open source. De ce fait, contrairement à de nombreux concurrents, DeepSeek R1 est proposé gratuitement, facilitant son utilisation par les développeurs du monde entier et par les entreprises.

C’est avantageux d’avoir un accès en libre-service à ses modèles, car DeepSeek permet à un plus grand nombre d’utilisateurs de bénéficier de l’intelligence artificielle, favorisant ainsi l’innovation.

Coût d’utilisation

Ensuite, cette IA a un raisonnement tout aussi avancé que ses homologues. Le modèle est conçu pour traiter des tâches complexes, permettant des interactions plus nuancées et précises. Mais c’est sans pour autant dépasser ce qui se fait de mieux actuellement en matière de contenu généré par IA.

Heureusement, les tarifs d’API de DeepSeek sont environ 80 % moins élevés que ceux de OpenAI. Cela rend l’IA plus accessible aux petites structures qui voudraient utiliser ce genre de technologie alors qu’elles n’ont pas beaucoup de moyens. Et les développeurs possédant du matériel standard peuvent aussi y avoir accès.

Sinon, récemment, il s’avère que DeepSeek Janus-Pro sorti ce 27 janvier 2025, est capable de comprendre et de générer des images à partir de prompts bien définis. Cela ouvre donc de nouvelles perspectives créatives aux amateurs d’imagerie.

Résilience et faible empreinte carbone face aux restrictions du marché

Pour suivre, en termes d’efficacité énergétique, l’IA chinoise prend tout de même le dessus face à la concurrence sur le plan environnemental. C’est un aspect bien souvent oublié dans la course à l’innovation.

En effet, elle utilise environ 2 000 puces, contre plus de 16 000 pour ChatGPT. C’est un atout qui réduit considérablement la consommation d’énergie et l’empreinte carbone. Et malgré les limitations d’accès aux technologies avancées, DeepSeek a prouvé qu’il est possible d’atteindre des niveaux de performance élevés sans dépendre des dernières puces.

Quel est le véritable impact de cette nouvelle IA sur le marché ?

Le succès de DeepSeek a provoqué des réactions significatives sur les marchés financiers. Le journal le Monde.fr mentionne que le lancement de cette IA a engendré une chute de 3,4 % du NASDAQ le 27 janvier 2025.

Cela illustre l’inquiétude des investisseurs face à la rentabilité des géants de l’IA. Et cette situation a mis en lumière la nécessité pour les entreprises américaines de s’adapter à cette nouvelle réalité. Voilà pourquoi, pour y faire face Mark Zukerger prépare une offensive et de son côté. Tandis que Sam Altman a récemment sorti une IA en open source.

Défis et limites

Pour contrer le succès actuel DeepSeek, les grands groupes américains travaillant dans le domaine de l’IA font donc la course. Mais il s’avère aussi que le gouvernement entre en jeu.

En effet, le sénateur Josh Hawley américain a fait une proposition de loi selon laquelle le fait que toute personne télécharge aux Etats-Unis fera face à des poursuites judiciaires. Cela peut aller jusqu’à un million de dollar d’amende et des années d’emprisonnement.

En plus de cela, les restrictions américaines sur les exportations de puces haut de gamme peuvent freiner son développement. Et DeepSeek doit prouver la robustesse de ses modèles dans divers secteurs, tels que la médecine et la finance.

Sinon, la censure et la bonne gestion des données brassées par DeepSeek posent également des soucis même sur le territoire chinois. En effet, des questions en termes de sécurité et de confidentialité sont souvent remises en question.

Qui utilise DeepSeek actuellement ?

Par la suite, même en tenant compte des nombreux défis auxquels DeepSeek a affaire, cette IA est populaire.

D’ailleurs, l’un des aspects les plus remarquables de cette IA est sa capacité à rassembler une communauté dynamique de développeurs et d’utilisateurs. Grâce à des forums en ligne, des hackathons et des ateliers, DeepSeek encourage l’échange d’idées et la collaboration.

Cette approche communautaire permet non seulement d’améliorer les modèles existants. Mais cela aide aussi à stimuler l’innovation en matière d’applications pratiques de l’IA.

Exemples de cas pratiques

Les applications de DeepSeek sont nombreuses. Elles peuvent touchent de nombreux secteurs. Dans le domaine de l’éducation, par exemple, les enseignants peuvent utiliser DeepSeek pour créer des outils d’apprentissage personnalisés qui s’adaptent aux besoins des élèves.

Et si dans le secteur de la santé, l’usage de l’intelligence artificielle en général n’est pas encore 100 % accepté, des chercheurs s’entraînent en employant DeepSeek. Cela peut par exemple être pour analyser des données médicales complexes. Ainsi, les chercheurs gagnent du temps et peuvent faire plus aisément des diagnostics plus précis et rapides.

A l’heure actuelle, l’avenir de DeepSeek semble prometteur. Avec l’augmentation de l’intérêt pour l’IA et la nécessité croissante de l’usage d’outils d’analyse avancés, cette IA chinoise est bien placée pour capitaliser sur cette tendance.

De plus, ses concepteurs envisagent d’élargir ses fonctionnalités. Cela peut par exemple impliquer l’intégration de capacités de traitement du langage naturel encore plus avancées. Tout comme il est possible que son développement passe par des partenariats avec d’autres entreprises technologiques.

Mais, il est certain que DeepSeek représente une nouvelle ère dans le développement de l’intelligence artificielle. La sortie de cette IA prouve qu’il est possible d’atteindre des performances élevées à un coût réduit.

Perspectives d’avenir

Avec son approche open source, DeepSeek pourrait bien redéfinir le paysage concurrentiel de l’IA. Bien entendu, les questions cruciales sur la gouvernance des données et leur sécurité restent un sujet à ne pas mettre de côté.

Mais alors que la course à l’IA s’intensifie, l’avenir de cette nouveauté et son impact sur l’industrie restent à surveiller de près. C’est un acteur émergent qui a su capter l’attention non seulement des passionnés d’IA, mais aussi des entreprises cherchant à intégrer des solutions d’intelligence artificielle à moindre coût.

De ce fait, en se concentrant sur l’accessibilité et l’innovation, est-ce que cette innovation venue de Chine n’aurait pas réussi à créer un écosystème où les développeurs peuvent expérimenter et construire sans les barrières financières ? En effet, elles sont souvent imposées par les géants de l’industrie.

