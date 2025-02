Innovation et accessibilité : OpenAI lance un nouveau modèle d’IA GRATUIT !

Les discussions concernant l’IA DeepSeek vont bon train en ce moment. L’IA chinoise a remué la totalité du marché de la Tech qu’il est difficile de ne pas y accorder de l’importance. Et en ce sens, OpenAI a justement décidé de riposter contre cette nouveauté en lançant une IA gratuite à leur tour.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle version de ChatGPT mais d’un modèle appelé o3-mini. De quoi il retourne ? Est-ce que cette IA sera en mesure de rivaliser avec DeepSeek ? Voici ce qui peut être dit sur le sujet.

OpenAI accélère le pas en termes de lancement de produit

Ne désirant sans doute pas se laisser dépasser par la concurrence chinoise, la société de Sam Altman est actuellement très impliquée dans la course à l’IA. C’est pourquoi, ils ont annoncé la sortie de l’IA o3-mini en open source. Elle est accessible pour les personnes qui utilisent la version gratuite du chatbot d’OpenAI.

Normalement, o3-mini est une version moins puissante du modèle o3 complet. Mais vu que DeepSeek a fait crasher la bourse dans le domaine de la Tech, les sociétés américaines répliquent à leur manière. Mark Zuckerberg est déjà en train de préparer l’offensive de Meta. De son côté, Sam Altman court quasiment derrière l’IA chinoise.

En effet, DeepSeek a ébranlé les investisseurs technologiques aux États-Unis avec la sortie de R1. Cette application est même en tête du magasin d’applications gratuites d’Apple.

https://twitter.com/AmbidexterMan/status/1885623671911235758

L’IA gratuite d’OpenAI copie DeepSeek ?

o3-mini correspond à son prédécesseur nommé o1. C’est ce que déclare OpenAI concernant sa nouvelle IA gratuite. En matière de mathématiques, en codage et en sciences, ce programme a été conçu à un coût nettement inférieur et avec des réponses plus rapides. Ne trouvez-vous pas que cela rappelle comment l’IA chinoise a été réalisée ? Un peu je dirai.

Or, OpenAI a ajouté cette nouveauté afin de diversifier son offre. En effet, les utilisateurs de l’offre Pro de ChatGPT bénéficieront d’un accès illimité à o3-mini. Cela coûte pourtant 200 dollars par mois. Tandis que les utilisateurs de l’offre Plus qui est moins chère, auront des limites d’utilisation plus élevées que les utilisateurs de l’offre gratuite.

Une course à l’IA contrôlée ?

Le lancement de cette nouvelle IA est marquant. En effet, c’est la première fois que OpenAI offre ce type de service à leurs utilisateurs gratuits. C’est une « étape importante vers l’élargissement de l’accessibilité à l’IA avancée au service de notre mission », a déclaré le PDG d’OpenAI concernant l’IA gratuite qu’ils viennent de dévoiler.

Cependant, la puissance du modèle o3 complet soulève de nouveau des questions éthiques. C’est ce qu’a souligné le rapport international sur la sécurité de l’IA de mardi dernier. L’auteur principal de l’étude, Yoshua Bengio, a déclaré que ses capacités « pourraient avoir de profondes implications pour les risques liés à l’IA ».

Il a déclaré que les performances d’o3 dans un test clé de raisonnement abstrait représentaient une percée qui avait stupéfié les experts, y compris lui-même. Dans certains tests, o3 a surpassé de nombreux experts humains.

