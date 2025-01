DeepSeek : Le trésor technologique chinois que la Silicon Valley adore !

Avez-vous entendu parler de DeepSeek ? C’est une entreprise chinoise spécialisée dans l’IA. Et il s’avère qu’elle fait littéralement un buzz incroyable en ce moment, car elle a surpassé les principales entreprises américaines spécialisées dans l’IA, telles qu’OpenAI, Meta et Anthropic.

Quand on pense qu’une société d’IA chinoise rivalisant avec ChatGPT et attire l’attention dans la Silicon Valley grâce à son ascension rapide, cela dépasse l’entendement ! Découvrons cela ensemble !

DeepSeek, l’IA chinoise lancée ce mois de janvier 2025

C’est officiellement le 20 janvier 2025 que DeepSeek, une startup chinoise spécialisée dans l’IA a développé de grands modèles de langage (LLM) en open source et s’est révélé au monde. Plus précisément, l’entreprise a récemment dévoilé R1. C’est un modèle spécialisé conçu pour la résolution de problèmes complexes.

Et en un rien de temps, il s’est hissé dans le top 10 mondial des meilleures IA en termes de performances. D’ailleurs, cette IA a d’ailleurs été construite beaucoup plus rapidement.

Sa conception s’est basée sur des puces d’IA standards et à un coût nettement inférieur à celui d’autres modèles américains, d’après le Wall Street Journal. Et pourtant, ses capacités talonnent et surpassent celles des IA américaines telles que OpenAI et Meta.

Un lancement qui n’est pas passé inaperçu

L’annonce de la dernière version de DeepSeek a eu lieu le jour de l’investiture du président Donald Trump. Alors que TikTok fait son grand retour sur le sol américain, fait la une des journaux, cette nouvelle IA fait également une entrée remarquée en ce début d’année aux Etats-Unis.

Yann LeCun, responsable de la recherche en IA chez Meta, s’est même exprimé sur les réseaux sociaux au sujet de l’application et de son succès rapide.

Dans un message publié sur Threads, il a souligné qu’il ne s’agit pas seulement d’un concurrent venant de Chine. C’est le fait que le fait que DeepSeek soit en open source qui a accentué son succès immédiat. Tout le monde peut en profiter.

Ces mots ont été : « ce n’est pas que l’IA chinoise surpasse celle des États-Unis, mais plutôt que les modèles open sources surpassent les modèles propriétaires », a expliqué M. LeCun.

Une IA qui a fait réagir Mark Zuckerberg

Quelques jours seulement après la sortie de la dernière version de DeepSeek, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a fait une annonce. Il prévoit que les gains de son entreprise dépassent les 60 milliards de dollars en 2025, car elle reste fidèle à l’IA.

L’annonce de Meta est intervenue quelques jours après que M. Trump a annoncé que OpenAI, SoftBank et Oracle allaient former une entreprise appelée Stargate. Il est prévu qu’ils investissent 500 milliards de dollars dans l’infrastructure de l’IA aux États-Unis.

De plus, la dernière version de l’IA produite par Meta sera renforcée. Et cela affermira également la position de l’entreprise face à ses rivaux OpenAI et Google dans la course à la domination de l’intelligence artificielle.

DeepSeek connaît un succès sans précédent mais également quelques contestations

L’IA DeepSeek provoque donc l’émoi de toutes les entreprises américaines travaillant dans le domaine de l’IA. Quand des personnes comme Marc Andreessen, un investisseur en capital-risque de la Silicon Valley qui a conseillé M. Trump, dans un message publié sur X dit que « Deepseek R1 est l’une des percées les plus étonnantes et les plus impressionnantes que j’aie jamais vues ».

D’autres comme Alexander Wang, PDG de Scale AI, une société de logiciels basée à San Francisco, dit que « DeepSeek est un signal d’alarme pour l’Amérique, mais il ne change pas la stratégie ». « Toutes les grandes percées dans le domaine de l’IA ont été réalisées par les Américains », a déclaré M. Wang.

