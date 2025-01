En panique, Mark Zuckerberg rassemble ses troupes pour faire la guerre à DeepSeek

Après l’apparition de DeepSeek, les géants américains qui jusque-là détenaient les rênes de l’IA ont reçu une gifle monumentale de la part de l’IA chinoise DeepSeek. Toutefois, dans la foulée, Mark Zuckerberg prépare son offensive.

Ayant récemment réuni quatre salles de crise, Meta s’apprête donc à en découdre afin de rivaliser avec cette nouvelle IA qui a surpris tout le monde entier.

DeepSeek, une IA qui a un tout autre niveau

A la suite de son arrivée sur le marché mondial, tout le monde a voulu savoir qui a conçu DeepSeek. Et bien c’est une startup spécialisée dans l’IA financée par le fonds spéculatif High-Flyer Capital Management.

Cela peut sembler étonnant, mais c’est bien cette petite entreprise qui a réussi a publié ce mois-ci une version de son chatbot d’IA, R1. Et selon de nombreux testeurs, elle est aussi performante que des modèles concurrents tels que ChatGPT. Pourtant, sa conception n’a coûté qu’une fraction du coût que les grandes sociétés ont dû payer pour concevoir les AI déjà mises sur le marché.

Par conséquent, cette technologie ouverte est potentiellement révolutionnaire. DeepSeek a mis l’équipe de Mark Zuckerberg en état d’alerte. Sans compter le fait qu’elle a remis en question les investissements gargantuesques réalisés par les entreprises américaines en matière d’IA.

https://twitter.com/panamasta/status/1884242786926616942

Un modèle qui surpasse même la version de Meta qui n’a pas encore été sortie

Selon The Information, dimanche dernier il a été dit que l’IA Meta de Mark Zuckerberg a été dépassée par DeepSeek. Mathew Oldham, directeur de l’infrastructure de Meta AI, aurait d’ailleurs déclaré à ses collègues que le nouveau modèle de cette IA chinoise pourrait même surpasser la prochaine version de l’IA Llama de Meta.

Voilà pourquoi, parmi les quatre salles de crise que Meta a créées pour répondre à la percée potentielle de l’IA chinoise, deux équipes tenteront de déchiffrer comment High-Flyer a réduit le coût de formation et de fonctionnement de DeepSeek. C’est dans le but d’utiliser ces tactiques pour Llama, a rapporté le journal, citant un employé anonyme de Meta.

Les solutions mises en place par Mark Zuckerberg et ses équipes pour contrer DeepSeek

Parmi les deux équipes restantes, l’une tentera de découvrir les données utilisées par DeepSeek pour former son modèle. L’autre examinera comment Llama peut restructurer ses modèles sur la base des attributs des modèles de DeepSeek, selon ce qu’a rapporté The Information.

Les termes qu’ils ont employés sont les suivants : « Nous évaluons régulièrement tous les modèles concurrents dans le cadre de notre processus de développement, et ce depuis la création du groupe Gen Al », a déclaré un porte-parole de Meta à The Information.

Sinon, ils ont ajouté que « Llama a joué un rôle fondamental dans l’établissement de l’écosystème des modèles d’IA open-source. » Ils sont enthousiastes à l’idée d’étendre ce leadership avec la sortie prochaine de Llama 4.

A par cela, pour aller encore plus loin Zuckerberg a annoncé que l’entreprise dépenserait jusqu’à 65 milliards de dollars pour des projets liés à l’IA au cours de l’année à venir. C’est pour la construction d’un grand centre de données et l’embauche d’un plus grand nombre de personnes dans le domaine de l’IA.

