Un des cofondateurs de ChatGPT alerte sur l’imprévisibilité croissante de l’IA

Lors de la conférence NeurIPS, Ilya Sutskever, cofondateur d’OpenAI a surpris l’assistance en parlant de l’imprévisibilité croissante de l’IA. Est-ce que cela aura un impact positif ou négatif sur l’avenir de cette technologie ?

Il mentionne dans son discours que les modèles actuels d’IA ont des limites. Voici ce que je peux vous dire à ce sujet.

Le pré-entraînement des IA actuelles touche à sa fin

De nos jours, les IA comme ChatGPT ou DALL-E ont pu évoluer en se basant sur l’exploitation des milliards de données prélevées sur Internet. Toutefois, cette méthode d’apprentissage ne sera plus efficace d’ici peu selon Ilya Sutskever.

En effet, vu que l’IA apprend et assimile des connaissances à partir de ce qui existe, la quantité de données disponibles, leur diversité et leur pertinence diminue au fur et à mesure. Et si elle s’imprègne intégralement de ces acquis elle n’aura plus rien à se mettre sous la dent.

Une étude de l’université d’Oxford mentionne même qu’à présent, les grands modèles d’intelligence artificielle ont déjà exploité 80 % des données disponibles dans le monde.

Les alternatives trouvées pour enseigner à l’IA

Mais afin que l’IA ne s’ennuie pas, les chercheurs dans ce domaine ont décidé de créer des environnements synthétiques conçus pour les contenir et les transformer. Les développeurs de chez OpenAI ont par exemple conçu des algorithmes capables de donner des sens artificiels à l’IA pour interpréter des données visuelles, auditives ou tactiles à l’exemple des humains.

Les IA agentiques, le prochain niveau d’évolution de cette technologie

La science cherche ensuite à faire en sorte que les IA avancées soient capables de raisonner et de prendre des décisions sans l’intervention de l’homme. C’est assez oser je dois dire. Et sans doute à ce niveau que les concepteurs de ces logiciels doivent faire attention.

L’imprévisibilité croissante de l’IA pourrait devenir inquiétante. En effet, un robot sans âme capable de faire des déductions et des planifications poserait des problèmes éthiques selon Sutskever.

A l’exemple de l’IA qui s’est déchaînée aux échecs, OpenAI a du souci à se faire. Il est donc important de garantir que ces systèmes agiront dans l’intérêt de l’humanité. Comment ? En encadrant l’évolution de l’IA.

Un encadrement controversé

Pour encadrer l’intelligence artificielle qui est destinée à devenir le prochain puit de savoir humain, les chercheurs et les concepteurs de cette technologie doivent faire preuve d’une grande sagesse dans chaque prise de décision. Mais le contrôle de l’IA par des institutions bien précises soulève la controverse. Sutskever lui-même reconnaît qu’aucune solution unique ne pourra garantir un contrôle total.

C’est pourquoi, afin d’éviter l’imprévisibilité croissante de l’IA une approche multidimensionnelle est de mise. Pour ce faire :

Des lois internationales doivent imposer des limites très précises aux développements technologiques de l’IA.

doivent imposer des limites très précises aux développements technologiques de l’IA. Des protocoles techniques doivent permettre de surveiller et de limiter les agissements insoupçonnés des IA.

doivent permettre de surveiller et de limiter les agissements insoupçonnés des IA. Une gouvernance collaborative entre chercheurs, gouvernements et organisations privées doit être établie rapidement.

Dans un avenir où les IA indépendantes pourraient communiquer directement avec les gens, des problèmes difficiles pourraient apparaître. Ces systèmes pourraient demander des droits, comme le disent certains penseurs de la technologie dans leurs recherches. Une telle idée nécessite de penser à une vie ensemble en paix entre l’IA et les êtres humains.

