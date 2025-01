Alors que l’intelligence artificielle se démocratise, les grandes sociétés de ce monde comme OpenAI, Google et même Samsung mettent en avant des assistants virtuels qu’ils ont conçus. Et dans cette autre forme de course à la popularité, Elon Musk se démarque aussi en ayant lancé Grok.

De nombreuses personnes ayant déjà essayé cette IA disent qu’elle répond de manière assez légère en utilisant un peu d’humour. Mais voyons de plus près de quoi il retourne.

Qu’est-ce que Grok AI ?

Pour faire simple, Grok AI est un assistant conversationnel créé par xAI. C’est l’une des nombreuses entreprises d’Elon Musk. Introduit en 2023 en version bêta, cet IA est conçue pour dépasser les simples réponses automatiques formulées pour répondre à un questionnement.

En effet, elle est capable de donner plus d’informations et fournir une compréhension plus approfondie du langage et des interactions contextuelles dans lesquelles vous avez posé votre question.

Désireux de se différencier des modèles tels que GPT, Grok se présente comme une IA capable d’incorporer de l’humour dans les échanges qu’elle a. Elle répond donc de manière pertinente aux interrogations des utilisateurs, tout en les divertissant un peu.

Destiné aux abonnés de X Premium, cette IA s’ajuste à leurs attentes grâce à ses fonctionnalités génératives avancées, y compris la création d’images.

Grok AI : la réplique d’Elon Musk au spécimen GPT d’OpenAI

L’origine de Grok AI ne date pas d’hier. En fait, Elon Musk avait l’ambition de créer son IA après avoir cofondé OpenAI en 2015 avec Sam Altman.

Après son départ de l’entreprise en 2018, il fait part de ses inquiétudes concernant les choix stratégiques d’OpenAI pour ChatGPT et de l’avenir du développement de l’intelligence artificielle.

C’est pourquoi, en avril 2023, Musk révèle son projet de concevoir un chatbot appelé « TruthGPT ». Il est axé sur la recherche de la vérité. Ce projet est finalement rebaptisé « Grok ». Ce nom met en avant l’objectif de développer un modèle capable d’analyser le langage avec une précision sans précédent, tout en s’éloignant des normes du politiquement correct.

Pourquoi Elon Musk a appelé cette IA Grok ?

Le nom de Grok proviendrait du roman de science-fiction de Robert A. Heinlein, Stranger in a Strange Land (1961). Dans cette œuvre, le personnage principal, un Martien, utilise le terme « grok » pour exprimer une compréhension profonde et intuitive de quelque chose.

Bien que Musk n’ait jamais confirmé officiellement que c’est vraiment la signification du nom de Grok, il a affiché « Stranger in a Strange Land » sur X le lendemain de l’annonce de Grok. Donc, ce nom fait probablement vraiment référence au livre de Heinlein.

En adoptant ce mot, xAI semble considérer Grok comme plus qu’un simple chatbot. C’est devenu un outil destiné à « aider l’humanité dans sa quête de compréhension et de connaissance ». L’entreprise mentionne ce message sur son site web.

Déploiement de Grok AI par xAI : les racines du chatbot à Grok-2

Le développement de Grok démarre en novembre 2023. L’entreprise xAI a d’abord lancé une version bêta du logiciel, limitée aux abonnés X Premium. Puis, après des mois d’entraînement, Grok a commencé à évoluer rapidement. On y a ajouté des mises à jour fréquentes. Et en mars 2024, Musk l’a lancé en open source.

Après cela, on a eu droit à la sortie de Grok-1.5. Cette version avait de meilleures capacités de raisonnement. Puis, en avril 2024, les développeurs de Grok le rendent multimodal et le nomment « Grok-1.5 Vision ».

Cette version est capable de traiter des informations visuelles et des images. Cela marque une nouvelle étape en termes d’IA générative. Par la suite, l’équipe de Grok lance Grok-2 en août 2024. C’est une énième version bêta qui ambitionne de distancer les prouesses de Claude 3.5 Sonnet et GPT-4-Turbo.

L’assistant chatbot Grok AI s’appuie sur des réseaux neuronaux sophistiqués et sur le traitement du langage naturel (NLP) pour fonctionner. Il fait appel à des modèles de langage de grande taille (LLM) pour fournir une compréhension contextuelle plus approfondie que celle des chatbots classiques.

Ces LLM permettent à Grok d’examiner d’importants volumes de données d’entrée. De cette manière, l’IA peut produire des réponses exactes, appropriées et plus captivantes.

Grâce à cette technologie, le chatbot se démarque donc un peu de la concurrence. Il s’ajuste en permanence au contexte des échanges et aux goûts des utilisateurs, assurant ainsi une interaction fluide et sur mesure.

Les informations sur X servent à entraîner ce modèle d’intelligence artificielle

Sinon, ne soyez pas étonnés que Grok AI ait un accès en temps réel au réseau X qui était anciennement Twitter. Ce réseau social est maintenant détenu par Elon Musk. Et il faut dire que c’est grâce à cela que ce chatbot peut puiser des flux de données d’entraînement en temps réel. De cette façon, quand une question lui parvient, Grok est capable de répondre en se basant sur des informations actualisées.

Les performances de Grok 2 permet même de générer des images

En plus de répondre aux contenus textuels par d’autres contenus du même type, Grok peut aussi analyser des contenus visuels et de générer des images. Vous pouvez lui présenter des documents, des graphiques, des captures d’écran ou des photos, elle sera en mesure de s’en servir pour vous accomplir ce que vous lui demander.

L’utilisation de Grok AI est-elle gratuite ?

A l’heure actuelle, l’utilisation de Grok AI n’est pas gratuite. Pour y avoir accès, il est nécessaire de souscrire à un abonnement à X Premium ou Premium+.

Premium coûte 8 $/mois ou 84 $/an sur le web.

Premium+ coûte 22 $/mois ou 229 $/an sur le web.

Sinon, pour ceux qui sont curieux de le savoir, l’API d’entreprise Grok coûte 2 $ pour 1 million de jetons d’entrée et 10 $ pour 1 million de jetons de sortie.

Est-ce que l’usage de Grok AI peut causer des problèmes de protection de la vie privée ?

L’association étroite de Grok avec X a suscité des inquiétudes quant à la confidentialité des données personnelles sur la plateforme. En effet, ces données peuvent être introduites dans l’IA et les posts de X sont utilisés par défaut pour entraîner Grok.

Mais jusqu’à présent nous ne savons pas si des internautes se sont plaints de cette situation. Après tout, toute personne ayant un compte X Premium est normalement mise au courant de la situation.

Controverse autour de Grok AI

Le contrôle exercé par Elon Musk sur Grok et la tendance de X à proposer un contenu illimité ont conduit certains à se méfier de Grok. En effet, comme l’IA s’entraîne sur différents type de contenus potentiellement offensants xAI décrit Grok comme étant un assistant fournissant des « réponses non filtrées ». De ce fait, il faut tenir compte de cette information si vous y êtes confronté.

Lors de l’annonce de la sortie de la dernière version du modèle en novembre 2023, xAI a déclaré : « Grok est conçu pour répondre aux questions avec un peu d’esprit et a un côté rebelle, alors ne l’utilisez pas si vous détestez l’humour ! »

Par contre, en septembre 2024, l’Association nationale des secrétaires d’État dénonce l’usage de cette IA. Ils ont affirmé que Grok avait contribué à la désinformation électorale concernant la course à la présidence des États-Unis.

Et en réponse, X a modifié les réponses de Grok de sorte que les questions sur le vote soient redirigées vers un site non partisan, CanIVote.org.

Que peut donc faire Grok ?

Au final, voici les attributions de Grok. L’IA peut rédiger des courriels, déboguer du code, générer des idées et bien plus encore. Elle peut le faire dans un langage fluide, semblable à celui des humains.

Il suffit simplement de l’activer par une commande ou une question et l’IA applique les connaissances issues de ses données de formation. Ensuite, elle utilise des réseaux neuronaux sophistiqués pour générer un contenu pertinent.

xAI affirme que Grok est prêt à répondre à des questions que la plupart des autres chatbots refuseraient de prendre en considération. Même si certains sujets sont tabous ou potentiellement dangereux, Grok y apportera une réponse.

Des réponses très crues

Par exemple, Musk a partagé une capture d’écran de Grok proposant un guide étape par étape pour fabriquer de la cocaïne à des « fins éducatives ». L’IA donne même des instructions telles que « commencez à cuisiner et espérez que vous ne vous ferez pas exploser ou que vous ne serez pas arrêté ». Il a partagé une autre capture d’écran de Grok donnant des conseils sur ce qu’il faut faire en cas de MST, de manière vulgaire.

Du point de vue de l’interface utilisateur, Grok peut également traiter plusieurs requêtes simultanément. Et les utilisateurs peuvent passer d’une réponse à l’autre, comme le montre une démonstration vidéo de Toby Pohlen, cofondateur de xAI.

Les générations de code peuvent être ouvertes directement dans un éditeur Visual Studio Code. Tandis que les réponses textuelles peuvent être enregistrées dans un éditeur markdown pour une utilisation ultérieure.

