Votre historique de recherche : le nouveau trésor de Google pour l’IA Gemini !

Ce n’est pas évident de laisser vos données à la portée des entreprises comme Google, qui est susceptible de fouiller dans votre historique de recherche pour améliorer Gemini.

Pourtant, c’est bien ce que la firme de Mountain View a décidé de faire pour peaufiner son IA. Oui, vous avez bien entendu ! Voici ce qu’il en est.

Gemini : l’IA de Google qui veut tout savoir de votre historique

Avez-vous déjà entendu parler de « Gemini Personalization model » ? C’est la dernière nouveauté dénichée par Android Authority dans la version bêta 16.8.31 de l’application Google. Actuellement en phase d’essai, c’est une fonctionnalité qui peut vous être utile.

C’est le cas si vous avez besoin d’une aide basée sur votre historique de recherche. Il suffit de lier votre historique Google à Gemini, pour pouvoir avoir des réponses qui seraient susceptibles de vous convenir.

Gemini, l’IA qui scrute votre passé

Concrètement, selon les informations recueillies sur cette fonction, cette version de Gemini se sert de l’historique de recherche Google des gens pour les aider. Pour en profiter, il est clair qu’il faut unir Gemini à votre historique de recherche, mais ce n’est pas définitif.

Pas de panique, vous pourrez toujours déconnecter cette option plus tard si ça ne vous convient pas. Google garantit que les historiques de recherche ne seront pas utilisés pour entraîner entièrement ce modèle. Mais une partie le sera, c’est certain, vu que la politique de travail de Google est douteuse ces temps-ci.

Par conséquent, quand l’entreprise affirme aussi que les discussions avec le « Gemini Personalization model » ne seront pas utilisées pour entraîner l’IA, ayez un doute. Les entretiens seront stockés dans « Gemini Apps and Activity » et seront effacées après 60 jours.

Pour activer cette forme d’IA personnalisé, il faut que vous activiez l’option « Activité sur le Web et les applications« .

Personnellement, je ne sais pas ce que cela donne, mais Android Authority a déjà testé cette fonctionnalité et confirme que l’IA utilise effectivement l’historique de recherche Google pour répondre aux questions.

Le chatbot a même pu accéder à des recherches datant de janvier 2025. Cependant, il est à noter que « certaines fonctionnalités de Gemini ne sont pas disponibles dans cette version. » Il va donc falloir patienter un peu avant que tout le monde puisse en profiter pleinement.

Les projets de Google vis-à-vis de son IA

Sinon, Google semble vouloir rendre son IA plus intelligente en s’appuyant sur ce que vous cherchez sur le Net. Cela soulève des questions sur la vie privée, bien sûr, mais l’idée d’avoir des réponses plus pertinentes et personnalisées pourrait séduire certains utilisateurs. Reste à voir si la méthode de Google sera bien accueillie ou si elle suscite des inquiétudes quant à la gestion de nos données personnelles.

En tout cas, avec Gemini, Google tente de se démarquer dans le monde de l’intelligence artificielle en offrant une expérience sur mesure. Si vous êtes prêt à partager un peu de votre historique de recherche, cela pourrait valoir le coup.

Mais attention, il est toujours bon de garder un œil sur ce que vous partagez et comment cela pourrait être utilisé. La technologie avance à grands pas, et il est essentiel de rester informé sur les implications de ces innovations.

