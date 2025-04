Microsoft peut jouer le rôle de protecteur de données grâce à ces agents de sécurité IA 

Il y a un an, Microsoft a lancé son Security Copilot, un chatbot dans le monde de la cybersécurité. Si vous avez des données à protéger, cette IA est un agent de sécurité numérique.

Aujourd’hui, comme les données de tout un chacun sont précieuses, en ajoutant un programme d’IA agent à Copilot, la société américaine pense aider des équipes de sécurité souvent submergées par le travail de manière autonome. Voici en détail de quoi il s’agit.

Des agents de sécurité numériques IA prêts à l’emploi

Microsoft présente six de ses propres agents IA pour son Security Copilot, ainsi que cinq autres développés par ses partenaires.

Ces agents de sécurité de Microsoft seront disponibles en version bêta le mois prochain. Ils sont conçus pour accomplir diverses tâches, explique Vasu Jakkal, vice-président corporate de Microsoft Security.

Trier et traiter les alertes de phishing et de perte de données, prioriser les incidents critiques et surveiller les vulnérabilités d’un système en font partie.

Security Copilot, fruit d’une collaboration avec des partenaires

Pour se sentir en sécurité actuellement, il est bon de posséder les meilleurs outils. C’est pourquoi, Microsoft Security Copilot rencontre un petit succès. Mais ce programme n’est pas issu du hasard.

En plus de ses propres agents numériques de sécurité IA, Microsoft a collaboré avec des entreprises pour être plus efficace. Parmi ces partenaires, il y a OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium et Fletch pour intégrer des agents de sécurité tiers.

Ces alliances permettent d’analyser plus facilement les violations de données (avec OneTrust) ou de mener des analyses des causes profondes des pannes de réseau (avec Aviatrix).

Une IA au service des entreprises

Plus tôt cette année, Microsoft a lancé Security Copilot pour les entreprises. Celles-ci sont en effet les structures les plus fragiles qui sont souvent attaquées par des hackers. Par conséquent, les solutions d’intelligence artificielle offrent un chat IA gratuit et un accès à des agents IA payants à la demande. C’est un service assez simple en soi.

Bien que ces nouveaux agents numériques de sécurité basés sur l’IA ne soient principalement destinés aux équipes de sécurité, Microsoft ne s’arrête pas là. La société améliore également sa protection contre le phishing dans Microsoft Teams.

À partir du mois d’avril 2025, Microsoft Defender pour Office 365 commencera à protéger les utilisateurs de Teams. Cette plateforme sera à l’abri du phishing et d’autres menaces cybernétiques. Il est dit que la société américaine offrira une meilleure protection contre les URL malveillantes et les pièces jointes douteuses, mais on demande à voir.

Une sortie parmi tant d’autres

Sinon, Microsoft a également prévu de nombreuses autres annonces liées à la sécurité. Cela s’applique à leurs projets actuels tant que lors de leur prochain événement Microsoft Secure. Il se tiendra normalement le 9 avril 2025. D’ici là, il faut rester sur le qui vive afin de ne pas manquer leurs annonces.

