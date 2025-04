L’IA Xbox Muse de Microsoft : Le nouveau Saint Graal du jeu vidéo génératif !

Microsoft vient de dévoiler Muse, une IA générative qui promet de faciliter la création d’environnements de jeu et d’interactions si vous êtes un utilisateur de Xbox.

L’idée derrière cette invention est de donner un coup de jeune à des jeux classiques pour les adapter aux dernières consoles. Mais voici ce qu’il en est vraiment.

Une IA pour les développeurs qui revitalise les classiques

Pour développer Muse, Microsoft Research a fait équipe avec le studio Xbox Ninja Theory. Ensemble, ils ont exploité les données de gameplay de Bleeding Edge afin d’entraîner cette IA. En effet, ce jeu a accumulé des données sur plus de sept ans. Et grâce à cela, l’IA a appris à concevoir des environnements 3D et à réagir aux actions des joueurs.

Après la conception de Muse, Microsoft a également mentionné qu’elle envisageait de l’utiliser pour redonner vie à des jeux emblématiques. Et lors d’une récente conférence de presse, le sujet a été mis sur table. L’équipe d’intelligence de jeu de Microsoft Research a montré Muse en action en générant des visuels de jeu en temps réel.

Selon les personnes ayant assisté à cela, la qualité des visuels n’était pas encore au top, avec une résolution de 300 x 180 pixels. Mais c’est mieux que le modèle précédent de Microsoft. Celui-ci ne produisait que du 128 x 128 pixels. Mais, il va encore falloir attendre un moment avant d’avoir du 1080p.

https://twitter.com/JBS_Ibonek/status/1899873738692145174

Muse de Microsoft, une technologie prometteuse pour Xbox

Concrètement, Muse fonctionne donc en analysant les données de gameplay et les visuels des anciens jeux Xbox. Cette IA est capable de les adapter pour qu’ils tournent sur les dernières plateformes sans nécessiter le matériel d’origine.

De plus, Phil Spencer, le PDG de Microsoft Gaming, voit cela comme une chance de préserver les jeux classiques même si Muse a encore besoin d’être améliorée. Par conséquent, cet outil destiné à aider les créateurs dans leur travail, et non à les remplacer.

Le fait que de vieux jeux sur Xbox puissent être de nouveau jouable quitte à employer une IA est un objectif qui est cher à Xbox depuis des années. Par la suite, les studios Xbox auront la liberté d’intégrer cette technologie dans leurs projets s’ils le souhaitent ou non.

Collaboration avec la créativité humaine

Si vous avez peur que des développeurs ne soient plus aux commandes pour fabriquer des jeux originaux, vous avez tout faux. Fatima Kardar, vice-présidente des jeux IA, a souligné que l’IA Muse de Microsoft est là pour travailler main dans la main avec les responsables humains dans le domaine du Gaming.

De même, le responsable de Ninja Theory a également rassuré le public en affirmant que Muse n’est pas là pour créer des jeux complets. Cette technologie servira surtout à rendre certains aspects du développement plus rapides et efficaces.

Muse de Microsoft inquiète la communauté des joueurs Xbox

Cette sortie est toutefois inquiétante. Et il est normal que la communauté des développeurs reste sceptique vu les critiques qui fusent concernant l’emploi de l’IA. Une enquête récente a révélé qu’un développeur de jeux sur dix a perdu son emploi en 2024. Ces licenciements dans l’industrie sont donc nombreux.

David Goldfarb, fondateur du studio The Outsiders et vétéran du développement de jeux, a aussi exprimé ses doutes dans un message à Wired. Il a affirmé que les partisans de l’IA cherchent surtout à réduire les coûts de production. Puis,Goldfarb a ajouté que cette approche « dévalue des millions d’années d’efforts esthétiques » fournis par les développeurs et les artistes.

Mais Microsoft a précisé que le processus de recherche pour faire Muse a impliqué 27 créateurs de jeux à travers le monde. C’était pour s’assurer que les besoins des utilisateurs étaient pris en compte.

Les réactions au sujet de la lancée de cette IA de Microsoft sont donc mitigées. D’autres développeurs anonymes partagent d’ailleurs des préoccupations similaires.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn