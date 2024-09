Comment faire pour que votre compte Microsoft Teams affiche toujours actif ?

À l’ère du télétravail, le maintient d’une présence active sur les plateformes de communication professionnelles comme Microsoft Teams est devenu crucial. De nombreux utilisateurs cherchent des moyens pour que leur statut reste « actif » même lorsqu’ils sont loin de leur clavier.



Cette astuce peut s’avérer particulièrement utile pour ceux qui jonglent entre plusieurs tâches mais souhaitent garder un œil sur leurs notifications. Elles peuvent également servir lorsque vous souhaitez simplement donner l’impression d’être toujours disponible.

Maîtriser son statut actif dans Microsoft Teams : les bases à connaître

Dans Microsoft Teams, le statut est automatiquement mis à jour en fonction de vos activités. Si vous utilisez l’application activement votre statut demeurera « actif »: participer à des réunions, envoyer des messages ou travailler sur des documents partagés. Cependant, il passera automatiquement en « absent(e) »après quelques minutes d’inactivité. Cela indique aux autres membres de votre équipe que vous n’êtes pas actuellement devant votre écran.

Ce changement automatique de statut repose sur plusieurs critères. L’application surveille régulièrement les mouvements de souris et les frappes au clavier pour déterminer si l’utilisateur est présent. Mais que faire si vous devez vous éloigner pour traiter d’autres tâches et conserver un statut « actif » ?

Automatisez votre présence : scripts et outils pour rester « actif »

Pour les utilisateurs avancés, des scripts simples ou des applications tierces peuvent simuler l’activité sur votre ordinateur. Par exemple, des outils comme Mouse Jiggler déplacent imperceptiblement votre curseur pour éviter que votre machine ne détecte de période d’inactivité. En utilisant ce type de programme, vous pouvez garantir que votre statut restera « actif » dans Microsoft Teams.

Ces logiciels sont conçus pour être discrets, et ils consomment peu de ressources système. Il suffit de les activer avant de vous éloigner de votre poste de travail. Néanmoins, il convient de mentionner que certains environnements professionnels peuvent restreindre l’utilisation de ces programmes pour des raisons de sécurité informatique.

Optimisez vos interactions sur Teams pour une activité continue

Une autre méthode plus naturelle consiste simplement à diversifier et programmer ses activités sur Teams. Planifiez des moments où vous ouvrez délibérément des conversations. Ceci est valable même si c’est juste pour vérifier des messages ou lire les dernières mises à jour de votre équipe. En consultant régulièrement vos fichiers stockés sur SharePoint et OneDrive directement via Teams, vous maintenez aussi une certaine activité.

Le calendrier intégré de Teams permet également de planifier des rappels et des événements récurrents. Ces derniers généreront naturellement de l’activité lorsque vous y accéderez. Par exemple, le fait d’assister à une réunion rapide programmée régulièrement, même si elle ne dure que quelques minutes, suffira souvent à réinitialiser votre statut « actif ».

