La révolution des plateformes en ligne : comment la technologie a transformé la façon dont nous voyageons ?

Grâce à la technologie, les sites de voyage ont réussi à révolutionner la façon de voyager. Désormais, chaque étape du parcours client, de l’obtention du visa jusqu’à la réservation d’hébergement, intègre une solution digitale. Découvrez 3 de ces solutions qui permettent d’améliorer l’expérience voyageur.

Obtenez votre visa électronique depuis un site de voyage

Le visa électronique est une autorisation de voyage délivrée électroniquement. En effet, une demande de visa Tanzanie par exemple peut se faire sans se déplacer vers une représentation officielle de ce pays. Il suffit d’effectuer votre demande via une plateforme autorisée à délivrer un visa électronique. Une fois votre dossier validé, l’e-visa est envoyé dans votre boîte mail.

Au cours des dernières années, cette solution a été systématisée par de nombreux sites de voyage. Si les conditions administratives sont les mêmes que dans une procédure classique (passeport en cours de validité, billet d’avion, documents d’État civil), le gain de temps, lui, est considérable. Par rapport à un visa conventionnel, l’e-visa s’obtient par une procédure entièrement dématérialisée, depuis le dépôt du dossier de demande de visa jusqu’à sa validation.

Découvrez des sites touristiques grâce à la visite virtuelle

Lorsque cette technologie est apparue il y a quelques années, elle était exclusive à la visite de lieux historiques ou de musées. C’est bien plus tard qu’elle a été adoptée par les sites de voyage pour améliorer leurs services. Concrètement, en quoi consiste-t-elle ?

Effectuer une visite virtuelle, c’est accéder virtuellement à l’environnement d’un espace, lequel est créé grâce à la superposition de plusieurs photos panoramiques dudit espace. En clair, des photos 360° de l’endroit à visiter sont réalisées et accessibles depuis un ordinateur ou un smartphone.

Dans le secteur du tourisme, la visite virtuelle crée l’illusion d’être dans un lieu (hôtel, site touristique, restaurant, parc national) avant même d’y avoir posé les pieds. Si pour un touriste elle permet de se projeter de manière plus réaliste dans son séjour, pour un site de voyage, c’est un avantage commercial considérable.

Profitez d’un service client réactif grâce au chatbot IA

Aujourd’hui plus que jamais, répondre une seconde plus tôt que son concurrent suffit à convertir un prospect en client. C’est un enjeu dont les plateformes en ligne ont pris la mesure. C’est pourquoi la plupart d’entre elles ont opté pour les chatbots IA en entreprise qui permettent de réduire le temps d’attente, mais pas seulement.

Initialement, le chatbot d’un site de voyage est un programme qui répond aux questions courantes des clients sur les diverses offres proposées. Avec l’introduction de l’intelligence artificielle, il n’est plus un banal moteur conversationnel qui se contente de donner automatiquement des réponses génériques et impersonnelles.

Un chatbot IA, lui, est capable d’engager une conversation plus interactive, plus dynamique et plus personnalisée avec le client. Il humanise complètement le service, créant l’illusion d’une discussion avec un vrai conseiller clientèle.

En plus d’améliorer la qualité du service des sites de voyage, ces trois technologies ont apporté une toute nouvelle dimension au voyage grâce à leur impact sur le parcours client.