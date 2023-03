Pourquoi utiliser un proxy ?

Un serveur proxy peut être comparé à un VPN (Virtual Private Network) s’il est utilisé uniquement pour masquer une adresse IP. Cependant, son potentiel est beaucoup plus impressionnant que cela. En effet, il est également susceptible d’agir comme un filtre qui empêche l’accès à certaines données ou services en ligne. De même, il peut servir d’instrument de protection contre les éventuels malwares et autres piratages cybernétiques.

Avant toute chose, il convient de préciser qu’un proxy est un dispositif informatique fonctionnant comme un intermédiaire entre un réseau internet et diverses machines connectées. Également appelé « serveur mandataire » en français, il a pour principale mission de contrôler l’accès à certains sites web. Il peut aussi rendre votre navigation plus rapide, plus économique et plus sécurisée. Afin de mesurer l’étendue des possibilités offertes par un proxy, il est essentiel de connaître toutes ses utilités.

Contrôler l’utilisation d’Internet

Si vous êtes un parent ou un dirigeant d’entreprise, un serveur mandataire vous donne le pouvoir de contrôler l’utilisation d’Internet de vos enfants ou de vos employés. Vous avez, par exemple, la possibilité de bloquer l’accès à des sites web dont les contenus vous semblent inappropriés. De cette manière, vous évitez toute distraction susceptible de nuire à la concentration ou à la productivité de vos subordonnés. Achetez des proxys dès maintenant si vous souhaitez mieux protéger vos enfants, vos intérêts ou votre société. En général, vous avez le choix entre les proxys résidentiels, les proxys de centres de données, les proxys de FAI (Fournisseur d’Accès Internet) et les proxys mobiles.

Renforcer la sécurité de vos informations personnelles

Grâce à un serveur mandataire, vous avez l’opportunité de changer votre adresse IP et de garder confidentielles vos informations personnelles. Le site sur lequel vous comptez vous connecter n’obtiendra aucune donnée d’identification de votre part. Vous pourrez naviguer sur le Web en toute tranquillité et en tout anonymat. Vous avez même la possibilité d’accéder à certains contenus uniquement réservés aux habitants d’un pays déterminé.

Accéder à des sites internet bloqués

Contourner la censure web est l’une des fonctionnalités des proxys. Cela vous permet de fréquenter des sites internet normalement disponibles que dans une zone géographique précise. Si vous avez envie d’accéder à Netflix, à Pandora ou à Hulu sans avoir à vous déplacer vers les États-Unis, utilisez un serveur mandataire !

Gagner en fluidité et économiser des données

Les proxys sont en mesure de mettre en cache (mémoire intermédiaire) les pages web dernièrement consultées. Cette fonctionnalité peut s’avérer particulièrement utile pour les entreprises dont les employés visitent fréquemment un même site. Ainsi, au lieu d’envoyer une nouvelle requête à chaque connexion, le serveur mandataire va afficher la version la plus récente du site. Les données qui auraient dû être utilisées pour charger une nouvelle version du site seront économisées. La navigation sera également plus fluide.

Se protéger des attaques cybernétiques

Vos données sont toujours susceptibles d’être interceptées, puis exploitées par des pirates malveillants. Pour éviter ce genre de risque, il vous faut crypter toutes les requêtes émanant de votre réseau internet avec un proxy. Ce dernier peut vous protéger de différents types de malwares et d’attaques cybernétiques.