[BON PLAN] – Optimisez votre entraînement avec le Polar Verity Sense à 16% de réduction

Polar présente une offre exclusive sur le cardiofréquencemètre optique mixte. Le Polar Verity Sense offre un confort exceptionnel, à placer autour du bras, sur des lunettes de natation, ou même sous des vêtements moulants pour une liberté de mouvement totale.

Confort et polyvalence pour un entraînement connecté

Connectivité Bluetooth et ANT Plus

Doté d’une connectivité Bluetooth et ANT Plus, le Verity Sense se connecte facilement à divers appareils simultanément. Avec un seul bouton, son utilisation est simplifiée au maximum. Polyvalents, une multitude de sports peuvent l’adopter. Il vous permet de suivre en temps réel votre fréquence cardiaque (FC) et aussi d’enregistrer vos données pour une analyse approfondie après l’entraînement.

Spécialement conçu pour les nageurs

Le Polar Verity Sense se distingue comme la meilleure solution pour les nageurs. Porté contre la tempe avec le clip de sangle pour lunettes de natation, il enregistre automatiquement votre fréquence cardiaque, la distance parcourue et votre allure en piscine. Le Polar Verity Sense est disponible en couleur Gris-Noir, taille M-XXL.

Offre spéciale : 4% de réduction sur le Polar Verity Sense

Profitez dès maintenant de l’offre exclusive et bénéficiez d’une réduction de 16%, passant de 99,90 euros à seulement 83,17 euros. Facilitez votre achat avec l’option de paiement en 4 fois. Optez pour le Polar Verity Sense et donnez une nouvelle dimension à votre entraînement.

Les avantages d’un cardiofréquencemètre optique

Optimisation de l’entraînement

Surveiller sa fréquence cardiaque avec un cardiofréquencemètre optique offre un aperçu précieux de l’intensité de l’entraînement. Cet appareil permet un ajustement en temps réel. Cela optimise les séances d’entraînement et garantit que l’effort correspond aux objectifs.

Suivi de la santé cardiovasculaire

Un cardiofréquencemètre optique offre une surveillance continue de la santé cardiovasculaire. En comprenant les variations de la fréquence cardiaque au repos et pendant l’exercice, il contribue à évaluer la condition physique globale et à détecter d’éventuels problèmes cardiaques.