Oppenheimer : l’histoire vraie derrière le film de Christopher Nolan

La dernière réalisation du réalisateur Christopher Nolan est un film basé sur des événements réels. Ce film met en lumière l’histoire vraie et le rôle d’Oppenheimer dans le développement de la bombe atomique. Si vous souhaitez en savoir plus sur qui était Oppenheimer, ses inventions, sa mort et sa moralité, voici les informations essentielles à connaître.

Oppenheimer, un physicien extraordinaire

Oppenheimer a acquis une expérience et mené des recherches qui l’ont conduit à se consacrer au développement de la bombe atomique. L’un de ses anciens professeurs l’a recruté après ses études dans différentes universités prestigieuses.

Cela lui a permis de contribuer au « Projet Manhattan », approuvé par le président Franklin Roosevelt. Rapidement promu, Oppenheimer a dirigé un laboratoire d’armes secret.

L’invention de la bombe atomique

L’invention la plus célèbre d’Oppenheimer est la bombe atomique. Au sein du laboratoire secret au Nouveau-Mexique, lui et son équipe ont développé une bombe atomique utilisant une réaction nucléaire.



Cette bombe a causé des dégâts initiaux catastrophiques et des effets durables liés aux radiations, entraînant des maladies et la mort. Oppenheimer est devenu célèbre pour sa citation de la Bhagavad Gita : « Je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes ». On a utilisé les bombes atomiques contre le Japon. Elles menaçaient les États-Unis et leurs alliés, aboutissant à la destruction d’Hiroshima et de Nagasaki.

La mort d’Oppenheimer

Oppenheimer est décédé le 18 février 1967 des suites d’un cancer de la gorge. Sa consommation excessive de tabac a probablement causé ce cancer. Malgré plusieurs traitements, il n’a pas survécu et est décédé à l’âge de 62 ans.

La moralité d’Oppenheimer

La moralité d’Oppenheimer est sujette à débat. Bien que son arme nucléaire ait contribué à mettre fin à la guerre, elle a également causé d’énormes pertes humaines. Oppenheimer était sous pression pour développer une bombe capable de mettre fin à la guerre.



Les autres pays cherchaient également à développer des armes similaires. Certains critiquent Oppenheimer pour avoir créé cette arme. Cela est dû à son impact dévastateur sur les villes japonaises et aux vies innocentes perdues.

Oppenheimer et sa position après la guerre

Après la guerre, Oppenheimer s’est opposé à l’utilisation continue des armes nucléaires. Il a plaidé en faveur du contrôle international de l’énergie nucléaire. De plus, il s’est opposé au développement de nouvelles armes, telles que la bombe à hydrogène. Sa position a détérioré sa relation avec le gouvernement américain.

Le film sur Oppenheimer

Le nouveau film sur Oppenheimer, avec Cillian Murphy dans le rôle principal, offre une exploration intime des conflits. Le film présente les défis auxquels l’homme a été confronté tout au long de sa vie.

Racontée du point de vue à la première personne, l’histoire permet au public de s’immerger dans les pensées d’Oppenheimer. Le film a le potentiel d’être une tragédie. En somme, la vraie histoire d’Oppenheimer dépeint la montée en puissance et la renommée du scientifique. Tout cela pour finalement montrer sa réelle souffrance.

