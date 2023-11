[OFFRE BLACK FRIDAY] L’ASUS ProArt PA278QV est à -8%

Faites l’expérience d’une clarté sans précédent et de couleurs vibrantes avec le moniteur professionnel ASUS ProArt PA278QV. Il est actuellement disponible à un prix inégalé !

L’ASUS ProArt PA278QV est spécialement conçu pour les pros de l’édition d’images à la recherche de la perfection. Ce moniteur de 27 pouces offre une couverture à 100 % du spectre sRGB pour une précision des couleurs absolue. Avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz, vous bénéficiez d’une fluidité et d’une netteté d’image remarquables, essentielles pour les projets de design graphique ou de retouche photo.

Profitez de la promotion sans tarder

Profitez d’une réduction exceptionnelle de 8 % en achetant le moniteur ASUS ProArt PA278QV dès maintenant. Cela fait passer le prix de 379 euros à seulement 269,99 euros, TVA incluse ! C’est l’occasion parfaite pour améliorer votre espace de travail avec un équipement de qualité professionnelle sans égaler le budget. De plus, vous avez la possibilité de régler votre achat en quatre paiements échelonnés de 69,05 euros, incluant une modeste commission de 2,3 %. Si vous êtes un créateur exigeant, passez vite votre commande !

Pourquoi acheter le moniteur ASUS ProArt PA278QV ?

L’ASUS ProArt PA278QV est un choix judicieux pour les professionnels de la création visuelle et les amateurs de précision d’image.

Voici un petit aperçu de ce moniteur :

Précision des couleurs : avec une couverture à 100 % du spectre sRGB, ce moniteur garantit une reproduction fidèle des couleurs. C’est une caractéristique à ne pas négliger lors de l’édition photo et la conception graphique.

Résolution WQHD : le moniteur offre une résolution de 2560×1440. Par conséquent, vous pouvez bénéficier d’une densité de pixels plus élevée que les écrans standards Full HD. Cela se traduit par des détails plus fins et une plus grande surface de travail.

Taux de rafraîchissement de 75 Hz : le moniteur d’Asus procure un taux de rafraîchissement supérieur à la normale. Cela veut dire que vous pouvez profiter d’une expérience visuelle plus fluide, notamment lors du défilement des images ou du travail sur des vidéos.

Ergonomie : le moniteur est ajustable en inclinaison, rotation, pivot et hauteur. Cette configuration vous permet de trouver la position de travail idéale et de réduire la fatigue oculaire et la tension du cou.

Connectivité complète : son design sobre et élégant s’intègre parfaitement dans un environnement professionnel. De plus, il est conçu avec des matériaux durables.

Technologies de protections des yeux : il dispose des technologies telles que le filtre de lumière bleue et l’anti-scintillement. Le but étant de vous garantir une expérience de visionnement confortable sur de longues périodes.