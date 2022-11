Polar Ignite 3, la montre qui vous accompagne pour mieux connaître votre corps

La Polar Ignite 3, la montre connectée pour femme suit votre sommeil et vos activités pour vous permettre de vivre en harmonie avec votre corps.

Polar vient de lancer une autre version de l’Ignite 2, sa première montre connectée pour femme. La Polar Ignite 3 conserve ainsi le design global de son aînée, mais s’enrichit d’atouts logiciels et matériels.

Un design pas si similaire à celui de son aîné

La différence entre la montre Polar Ignite 3 et son aînée se fait ressentir dès le premier regard. Son écran est en effet en AMOLED et n’arbore plus le logo Polar à sa base. Ce logo est affiché sur le pourtour de l’écran. Ce nouvel écran est aussi plus lumineux et mieux protégé grâce à l’ajout de Gorilla Glass 3.Plus fluide et plus rapide, cette montre connectée profite amplement de son nouveau processeur annoncé plus véloce que celui de l’Ignite 2. Sans oublier sa haute autonomie allant jusqu’à 100 heures en mode veille et dans les 30 heures avec les fonctions de suivi activées.

Les atouts logiciels et matériels de la montre Polar Ignite 3

Cette montre connectée intègre toute une panoplie de capteurs dont un cardiofréquencemètre et un GPS double bande. On retrouve également la fonction SleepWise qui offre un suivi plus précis du sommeil et du rythme circadien.

La Polar Ignite 3 offre donc un suivi plus détaillé de votre état de forme et de santé. Elle vous suit tout au long de la journée. D’autant plus qu’elle intègre une fonction de coaching vocal et une proposition de plusieurs programmes d’entraînement. Vous pouvez ainsi optimiser au mieux vos exercices physiques.

Disponibilité de la dernière montre connectée pour femme de Polar

La Polar Ignite 3 est proposée en une version noire, violette, grise et cuivrée pour 329,90 euros. Elle est donc un tout petit peu plus chère que la Polar Pacer Pro qui lui est accessible à 299 euros.