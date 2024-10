Merveilles mécaniques avec une touche artistique : les collections phares de CIGA Design

Dans le monde en constante évolution de l’horlogerie, CIGA Design s’est imposé comme un pionnier depuis sa création en 2016.

Cette marque est connue pour repousser les limites, en fusionnant le flair artistique et la précision mécanique. S’inspirant de la philosophie du Bauhaus, CIGA Design embrasse le principe selon lequel « la forme suit la fonction », créant des garde-temps qui ne sont pas seulement beaux mais aussi pratiques. Chaque montre incarne l’éthique du « moins, c’est plus », offrant aux amateurs un mélange unique d’esthétique contemporaine et de savoir-faire artisanal.

Deux gardes-temps d’exception à l’honneur

Montre mécanique CIGA Design Série U – Planète bleue

(Gagnant du prix de la montre du GPHG Challenge 2021)

La Blue Planet est un chef-d’œuvre qui transcende l’ordinaire. Plus qu’un simple garde-temps, elle rend hommage à notre planète par son design innovant. Grâce à la technologie de suivi asynchrone, cette montre est dotée d’un mouvement unique dans lequel l’aiguille des heures effectue une rotation de 30° tandis que l’aiguille des minutes parcourt une distance impressionnante de 390°. Cette approche révolutionnaire redéfinit non seulement la façon dont nous donnons l’heure, mais reflète également l’engagement de CIGA Design en faveur de la protection de l’environnement. La Blue Planet a remporté le prestigieux prix GPHG, souvent appelé les « Oscars de l’horlogerie », soulignant son excellence en matière de design et de durabilité.

Caractéristiques principales :

Un design primé : Un chef-d’œuvre primé par le GPHG, très apprécié dans le monde du design.

Un chef-d’œuvre primé par le GPHG, très apprécié dans le monde du design. Mouvement mécanique automatique : Assure la précision et l’exactitude du chronométrage.

Assure la précision et l’exactitude du chronométrage. Matériaux durables : Fabriqués à partir de matériaux écologiques et recyclables, ils renforcent l’engagement de la marque en faveur du développement durable.

Pourquoi il est idéal :

Parfait pour les personnes soucieuses de l’environnement, le Blue Planet est un objet étonnant pour les réunions d’affaires, les aventures de voyage ou les tenues de tous les jours. Son design captivant lui permet de se démarquer dans la foule.

Montre mécanique CIGA Design Series X – L’œil d’Horus

Inspirée par le légendaire œil d’Horus, cette montre incarne les thèmes du pouvoir, de la protection et de la résilience. Elle allie admirablement la mystique de la mythologie ancienne à un savoir-faire artisanal de pointe. Dans des conditions de faible luminosité, l’œil d’Horus émet une lueur verte envoûtante, symbolisant l’énergie du temps et le potentiel qu’il contient. Ce garde-temps permet à ceux qui le présage de dépasser les limites et de briller de mille feux.

Caractéristiques principales :

Un design unique : Le thème de l’œil d’Horus représente le mystère, le pouvoir et l’allure intemporelle.

Le thème de l’œil d’Horus représente le mystère, le pouvoir et l’allure intemporelle. Confort léger : Fabriqué à partir de matériaux écologiques de première qualité, avec un boîtier en céramique et un bracelet en silicone noir pour la durabilité et le confort.

Fabriqué à partir de matériaux écologiques de première qualité, avec un boîtier en céramique et un bracelet en silicone noir pour la durabilité et le confort. Durabilité : Résistant aux rayures, aux chocs et à l’eau, il garantit une utilisation sans souci en toute occasion.

Pourquoi elle est idéale :

L’Œil d’Horus est plus qu’une simple montre, c’est une pièce d’appareil pour les personnes qui assument leur style unique. Que ce soit au bureau ou lors d’événements sociaux, cette montre rehausse n’importe quelle tenue grâce à son charme distinctif.

Pour ceux qui cherchent à se démarquer avec leurs accessoires, CIGA Design offre des choix remarquables qui permettent l’individualité et l’engagement pour un avenir plus vert. Découvrez les collections captivantes de CIGA Design et rehaussez votre style dès aujourd’hui ! Que vous recherchiez une pièce maîtresse frappante ou un compagnon fiable pour vos aventures, ces garde-temps ne manqueront pas d’impressionner.

Avec CIGA Design, chaque coup d’œil au poignet devient un rappel de la beauté de l’artisanat et de l’importance de la durabilité. Qu’il s’agisse de la planète bleue ou de l’œil d’Horus, chaque montre est une invitation à entreprendre un voyage de style, d’innovation et de gestion de l’environnement.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.