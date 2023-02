Marshall promet un son puissant pour sa nouvelle petite enceinte

Marshall vient de dévoiler Middleton, sa nouvelle enceinte Bluetooth qui promet un son puissant malgré sa taille compacte.

Cette nouvelle enceinte Bluetooth de Marshall semble être assez robuste pour résister à un tour du monde. D’autant plus qu’il débarque avec toute une panoplie d’atouts dont la puissance de son une haute autonomie…

Marshall offre une puissance phénoménale à sa nouvelle enceinte

L’enceinte Bluetooth de Marshall a une configuration à quatre haut-parleurs multidirectionnels. Cette configuration lui permet de prendre en charge le système « True Stereophonic » de la maison-mère. Selon Marshall, cela permet à son nouveau modèle de créer une scène sonore à 360 degrés plus immersive qu’une configuration stéréo standard.

La sortie maximale de 87 décibels est largement satisfaisante. Toutefois, si vous voulez plus de puissance, vous pourrez toujours utiliser le mode Stack multi-haut-parleurs. Vous pourrez ainsi la coupler avec d’autres Middleton pour avoir plus de puissance.

Marshall a aussi équipé sa nouvelle enceinte de commandes physiques de graves et d’aigus qu’il a placé sur le dessus de l’enceite. Quant à l’égaliseur, il peut être ajusté via l’application dédiée de Marshall que ce soit pour les appareils Apple et Android.

Marshall Middleton, un baroudeur à toutes épreuves

Marshall a conçu sa nouvelle enceinte à 55 % de plastique recyclé post-consommation. Le Middleton affiche aussi un indice de protection IP67. Cela signifie qu’il ne craint pas la poussière ni une immersion à 1 mètre de profondeur pendant environ 30 minutes.

Marshall annonce une autonomie élevée. Elle tiendrait plus de 20 heures de lecture et nécessite dans les 4,5 heures pour ramener au maximum son niveau de charge. Et en plus, vous pourrez utiliser sa batterie comme une banque d’alimentation. Vous pourrez donc recharger vos appareils mobiles lors de vos déplacements.

Disponibilité de la nouvelle enceinte de Marshall

Le Marshall Middleton est d’ores et déjà disponible au prix de 299 euros sur le site du constructeur. La panoplie d’atouts de cette nouvelle enceinte suffit pour séduire malgré son prix assez élevé. Elle est sans aucun doute l’une des meilleures enceintes de Marshall.